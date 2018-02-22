騙了19年又19天 大馬青年持假證件 不露痕跡居留獅城

（新加坡21日訊）利用偽造證件，馬來西亞籍男子在新加坡逾期逗留超過19年，修車廠經理受訪時表示，男子異常狡猾，出示的偽造工作準證和所有文件都以假亂真，騙過修車廠。
新加坡媒體昨日報導，來自馬來西亞的陳德順（42歲），在當地逾期居留19年又19天被捕，他還另外面對兩項失信罪，最終被判坐牢6個月又8星期及鞭打6下。
他同時也面對一項擁有偽造文件的控狀，指他擁有一張偽造的出入境卡。
修車廠經理獲知真相震驚
陳德順被捕前，曾在位于紅山一帶的Optima Werkz修車廠擔任助理經理。修車廠運營經理劉俊輝（40歲）受訪表示，陳德順的造假功夫一流，不露痕跡，讓公司上下吃驚不已。
“他是2014年年初左右加入公司，在申請工作時顯然有備而來，出示的證件和證書跟真的一樣，公司完全沒有懷疑，才會聘請他。”
據劉俊輝透露，陳德順當時出示的是工作準證（Employment Pass），而他之前也在船廠工作，所以順利得逞，逾期逗留的事情沒被揭發。
由于被告持的是工作準證，公司無需繳交公積金，而他每次都親自更新工作準證，公司因此不知道他的情況。
陳德順原本擔任服務助理，由于工作表現突出很快被擢升，擔任助理經理。
“他上任不久就中飽私囊，偷了顧客的付款，我們才將他解雇，並報警處理，後來移民與關卡局通知我們，說他逾期逗留了19年，讓我們很震驚。”
劉俊輝強調，經過這起事件後，公司在聘請外籍員工時會格外小心。“不論是高級經理還是修車員，我們都會對他們的背景進行詳盡的檢查，確保事件不會重演。”
有妻女 還辦理銀行貸款
被告“神通廣大”，在新加坡逾期逗留19年，有“妻”有女，還辦理銀行貸款。
劉俊輝告訴記者，陳德順在新加坡有“老婆”，兩人還育有一名女兒，現年大約9歲。
根據婚姻注冊局，陳德順沒有結婚記錄，他與所謂的“妻子”究竟是在外地注冊，還是只是掛名夫妻，就不得而知。
此外，劉俊輝也說，陳德順曾經成功申請到一筆銀行貸款，但他不清楚貸款用途，如何申請到貸款也叫人費解。
不過，劉俊輝說，陳德順每逢學校假期會申請年假，說要回大馬，至于他是否真的回鄉，就不得而知。
失信公司1.5萬露餡
被告因小失大，瞞天過海19年，卻因失信公司五千餘新元（約1萬5千多令吉）導致事蹟敗露。
案情顯示，擔任助理車間經理被告起貪念，于2014年10月18日，收下顧客交給他的230多新元款項，卻沒交回給公司。
2016年3月31日，公司開了一張發票給顧客，追討6955元的汽車修理費，被告瞞著公司收了4800新元，把錢佔為己有。
公司同年6月21日發信催對方還錢，被告失信的罪行才被揭發。
警方展開調查後，揭發被告在1998年10月29日持社交訪問準證到新加坡，獲準逗留到11月12日，但他在準證到期後繼續留在新加坡工作，前後逾期逗留了6959天，即19年又19天。