騙了19年又19天 大馬青年持假證件 不露痕跡居留獅城

（新加坡21日訊）利用偽造證件，馬來西亞籍男子在新加坡逾期逗留超過19年，修車廠經理受訪時表示，男子異常狡猾，出示的偽造工作準證和所有文件都以假亂真，騙過修車廠。

新加坡媒體昨日報導，來自馬來西亞的陳德順（42歲），在當地逾期居留19年又19天被捕，他還另外面對兩項失信罪，最終被判坐牢6個月又8星期及鞭打6下。

他同時也面對一項擁有偽造文件的控狀，指他擁有一張偽造的出入境卡。

修車廠經理獲知真相震驚

陳德順被捕前，曾在位于紅山一帶的Optima Werkz修車廠擔任助理經理。修車廠運營經理劉俊輝（40歲）受訪表示，陳德順的造假功夫一流，不露痕跡，讓公司上下吃驚不已。

“他是2014年年初左右加入公司，在申請工作時顯然有備而來，出示的證件和證書跟真的一樣，公司完全沒有懷疑，才會聘請他。”

據劉俊輝透露，陳德順當時出示的是工作準證（Employment Pass），而他之前也在船廠工作，所以順利得逞，逾期逗留的事情沒被揭發。

由于被告持的是工作準證，公司無需繳交公積金，而他每次都親自更新工作準證，公司因此不知道他的情況。

陳德順原本擔任服務助理，由于工作表現突出很快被擢升，擔任助理經理。

“他上任不久就中飽私囊，偷了顧客的付款，我們才將他解雇，並報警處理，後來移民與關卡局通知我們，說他逾期逗留了19年，讓我們很震驚。”

劉俊輝強調，經過這起事件後，公司在聘請外籍員工時會格外小心。“不論是高級經理還是修車員，我們都會對他們的背景進行詳盡的檢查，確保事件不會重演。”