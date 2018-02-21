潛入大馬伺機突襲 捕10恐怖分子

（吉隆坡21日訊）恐怖組織阿布沙耶夫將沙巴列為攻擊目標，並安排10名“聖戰士”潛入大馬伺機襲擊。慶幸被警方識破，將10名國內外恐怖分子，包括1名來自檳城的34歲男子緝拿歸案。

警方相信落網的恐怖分子涉嫌策劃在沙巴成立阿布沙耶夫武裝組織新的恐怖分子“轉運站”，負責安排受過軍事訓練的恐怖分子前往菲南。

警方調查後不排除他們在根基穩定後，將會策劃在沙巴地區發動恐襲引起騷亂。

10人落網3是大馬人

全國總警長丹斯里弗茲指出，警方依據情報於上個月24日至本月6日，在沙巴山打根及兵南邦前後逮捕10人，分別為7名菲律賓籍男子、2名本地男子及1名本地女子；年齡介於27至50歲之間。

他指出，警方於上月25及26日在山打根地區逮捕3名菲律賓男子及2名本地男子，其中2人是散工、地下錢幣兌換商、快艇駕駛員及無業漢。

“情報顯示其中1名落網的39歲嫌犯是首領，並曾在2000年在菲南接受軍事訓練，此次他奉命潛伏在山打根安排恐怖分子前往菲南加入‘達伊沙’恐怖組織。”

“其餘4名嫌犯則負責協助首領安排他國恐怖分子前往菲南及策劃將山打根成為新的轉運站。”

檳羅里司機獅城落網

弗茲指出，警方較後於2月4日（星期日）在兵南邦再逮捕3名菲律賓男子及1名本地女子，他們分別為園丁、散工、私人公司保安人員及無業漢。其中1名27歲菲律賓嫌犯是阿布沙耶夫武裝組織的左右手；而另一名32歲嫌犯則負責安排他國恐怖分子前往菲南參加“達伊沙”恐怖組織。

“此外警方也於本月6日在山打根地區逮捕另1名菲律賓籍嫌犯，該名嫌犯（49歲，德士司機）擁有我國永久居民權。”

另一方面，新加坡警方也於上月18日，在新加坡逮捕1名來自檳城的男子（34歲，羅里司機），新加坡警方相信嫌犯策劃加入“達伊沙”恐怖組織。

他說，新警於本月2日將嫌犯移交給柔佛州政治部警方以做進一步調查。