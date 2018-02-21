律師認與特朗普團隊接觸 美查通俄門再訴一人

（華盛頓21日訊）負責調查俄羅斯干預美國2016年總統大選的特別檢察官米勒宣布，一名律師因涉嫌作虛假陳述而被起訴。該名律師昨日到華盛頓的美國聯邦地方法院應訊時，承認與特朗普競選團隊成員有接觸。案件將在4月3日下判。

根據法庭文件指出，被起訴的33歲律師茲萬於去年11月接受聯邦調查局（FBI）人員問話時，就其所任職法律公司於2012年和烏克蘭有關的業務上，對聯邦調查局說謊。茲萬聲稱，自己與特朗普前競選副總幹事蓋茨最後一次接觸是2016年8月，透過短信聯絡。

俄億萬富豪女婿

茲萬又稱與一名代號為A的人士最後一次接觸是在2014年，同時，他表示不知道自己與A聯繫的郵件為何沒交給特別檢察官辦公室，而他已刪除該郵件。實際上，茲萬與蓋茨在2016年9月還有過接觸，並錄下相關通話及刪除了上述電郵。茲萬因而被控作出重大虛假、虛構及欺詐性陳述。

據指，茲萬是俄羅斯億萬富翁、阿爾法銀行創辦人格爾曼汗的女婿。這項起訴將對蓋茨與其商業夥伴、特朗普前競選經理馬納福特構成壓力。

蓋茨與馬納福特面臨的刑事起訴包括密謀洗錢，以及為親俄羅斯的烏克蘭政黨從事政治工作時，未能登記為外國代理人，兩人迄今不認罪。法律專家認為，米勒起訴茲萬，意在向蓋茨和馬納福特施壓。

庫什納被查與投資者關係

“通俄門”繼續延燒，特別檢察官米勒也正在調查特朗普的女婿、白宮高級顧問庫什納與中國及其他外國投資者的關係，包括他在2016年底、特朗普當選總統後的過渡期內有沒有取得外國投資者的融資。

據了解，庫什納的家族公司於2007年以18億美元（約69億令吉）買入紐約一棟建築項目，但受到金融風暴及經濟衰退打擊，工程出現阻滯，瀕臨爛尾，估計負債超過14億美元（約54億令吉）。庫什納急於尋找融資，延續該項目。

另一方面，美國司法部長塞申斯下令成立專案小組，打擊全球網路威脅，包括干預選舉或破壞關鍵基礎設施等。塞申斯要求小組優先研究制止美國的選舉受干預。由於俄羅斯及外國敵人可能會使用網絡工具，干擾美國今年11月的國會中期選舉，特別小組的工作變得更迫切。