大馬一代亞洲鋼門 仇志強隆醫院病逝

（吉隆坡21日訊）大馬國家隊一代門將，有“亞洲鋼門”美譽的仇志強，週三年初六早上8時08分在吉隆坡馬大醫藥中心病逝，享年70歲。

仇志強的兒子是在個人面子書上透露了父親逝世的消息。他稱父親是在“為了與家人在一起而經過漫長與艱辛的鬥爭後輸了戰鬥”。

仇志強此前曾被診斷出得了膀胱癌，也曾在上個月進行了心臟手術。

仇志強1948年11月26日出生，身高180公分，由於有著靈活及敏捷的身手，還有“靈貓”、“神經刀”等綽號，是大馬第一位職業足球員。

在13歲時，仇志強就入選大馬國青隊。2年後在15歲之齡，他更是入選成年國家隊，成為截至當時歷史上最年輕的大馬國腳。

仇志強曾為大馬國家隊效力長達15年，其中在1966至1970年，他還曾創下連續5年當選亞洲足協最佳門將的紀錄。1972年，他代表大馬出征慕尼黑奧運會，也獲選過總督杯最佳防守球員。

1965至1969年，仇志強代表大馬參加過5屆默迪卡杯，並在1968年隨隊奪冠。

仇志強球會生涯在1967/68賽季始於英格蘭的貝德福德，1970年才前往令他成名的香港聯賽。

我國首位職業球員

仇志強是當年唯一一位到國外踢球的大馬球員。1968年，他代表大馬華人隊到香港參加杯賽，從而種下了到香港踢球的因緣，並打出名堂，創造屬於他的黃金時代。香港流浪、渣甸（怡和）、南華、東昇都是他曾效力過的香港球會。

還值得一提的是，仇志強在香港期間，曾打破了當時香港足球員的薪金紀錄。1974年，他獲東昇會長霍英東高薪挖角，也引起香港球壇一陣哄動。1978至79球季，他更穿梭香港、大馬兩地作賽，傳為一時佳話。

1982年，仇志強重返大馬，並在替國家隊多披掛3年後正式掛靴。退役後，他迷上高爾夫球，進修多年後在1991年取得教練資格。

曾交鋒巴西球王比利

坐直升機進場引轟動

仇志強是一名傳奇球員，不僅是他在球場上的傑出，而且還包括不少場外令人津津樂道的趣事。

1973年，擁有巴西球王比利壓陣的巴西球會桑托斯訪港，與加山足球隊進行表演賽。南華應加山要求將仇志強借出。

當日下午，南華在旺角花墟球場作賽，由於當時未有連接港島與九龍的海底隧道，為了讓仇志強能及時趕到香港大球場作賽，加山特別安排直昇機接他到大球場，一度引起轟動。

還值得一提的是，仇志強在香港的出色表現，也一度被巴西班霸球會克魯塞洛相中，但“亞洲鋼門”卻因一些原因拒絕了。

當年仇志強曾接拍一個啤酒廣告，廣告其中一句宣傳語句為“十二碼都救到，心情特別好。”但在後來的訪問中，仇志強竟表示這啤酒佷苦，不喜歡喝這啤酒。結果，這廣告被酒商抽起。

另外，著名足球雜誌《四四二》曾把仇志強評為大馬史上最佳25名足球員之一，而大馬著名導演周青元2016年的電影《OLA BOLA》中的門將，正是為仇志強而打造的。