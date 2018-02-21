【歐冠聯賽】巴塞1球逼平切爾西 梅西首破藍調龍門

（倫敦21日訊）切爾西大戰巴塞羅納的歐冠聯賽16強首回合，在史丹福橋球場打成1比1，切爾西的威廉上半場兩次擊中立柱，下半場遠射終為主隊打破僵局，而巴塞較後倚靠伊涅斯塔助攻梅西得分扳平。

兩隊在歐冠共交鋒12次，巴塞獲得3勝和平4負稍處劣勢，其中在客場對切爾西，巴塞僅1勝1和5負處下風。雙方在歐冠淘汰賽交手5次，巴塞3次晉級。

阿扎爾擔任偽中鋒，佩德羅和法佈雷加斯遭遇前東家巴塞，兩人都首發出場，吉魯和莫拉塔進入替補席。巴塞保持上一場對埃瓦爾的陣容，保利尼奧首發出場。

切爾西開賽就在場面上壓倒了巴塞，第5分鐘，阿扎爾禁區外左腳射門高出。1分鐘後，威廉突破製造前場任意球機會，法佈雷加斯主罰被布斯克茨頂出。第9分鐘，威廉角球傳中，呂迪格頭球偏出。

第16分鐘，梅西左路傳中，保利尼奧頭球攻門偏出。隨後，保利尼奧下底傳中，被庫爾圖瓦化解。

威廉兩次中柱

切爾西在威廉的頻頻突破下，獲得更多機會。第33分鐘，威廉禁區外遠射擊中立柱彈出，場邊的孔蒂一臉遺憾。第41分鐘，威廉在禁區外右腳遠射，皮球又擊中立柱彈出，巴西球星神情沮喪。第42分鐘，阿扎爾抽射高出橫樑。

續賽第49分鐘，伊涅斯塔表演精彩過人，可惜在禁區外左腳射門高出。第53分鐘，蘇亞雷斯禁區內低射偏出。第62分鐘，切爾西開出戰術角球，阿扎爾傳球找到弧頂的威廉，巴西邊鋒禁區外一腳遠射終於破門，切爾西1比0領先。

巴塞主帥巴爾韋德馬上換人，派比達爾換下保利尼奧。第75分鐘，切爾西後場橫傳失誤，伊涅斯塔搶斷傳中找到梅西，後者推射破門，巴塞1比1扳平比分，梅西職業生涯首次對陣切爾西得分。

第78分鐘，威廉在禁區內接到隊友傳球後勁射被擋出。第83分鐘，莫拉塔換下佩德羅。最終，兩隊1比1打和，次回合將在諾坎普球場進行。

孔蒂無鋒陣收奇效

切爾西2數據壓巴塞

對陣巴塞，孔蒂出乎意料地擺出3-4-3無鋒陣，將阿扎爾放在偽9號位置上，而不選擇最近兩場狀態不俗的吉魯首發，孔蒂本場的戰術可說發揮出非常出色的效果。

孔蒂顯然將更多戰力放在防守上，首發11人除威廉和阿扎爾，其他人都投入到防守，包括摩西和佩德羅等攻強於守的。

開戰後，巴塞的控球率一度是切爾西的三倍。但坎特為首的切爾西中場通過頑強的防守，迫使巴塞難以推進到禁區。同時，孔蒂並非派人專門盯防梅西，而是用陣型來限制他，全員都投入到對梅西的防守。

從比賽過程看，阿扎爾、威廉和佩德羅的組合相當見效。要知道，切爾西過去三場用無鋒陣分戰阿申納、伯恩茅斯和沃福特不僅全敗，僅進2球丟9球。

全場比賽，巴塞的傳球數886比325佔壓倒性優勢，但威脅傳球次數反而是切爾西以9比5領先，射門次數也是切爾西11比7更佳，切爾西的進攻顯然更高效。若非克里斯滕森那一腳橫傳，巴塞恐怕會帶著一場失利回到諾坎普。

而巴塞的這一客場進球，無疑讓切爾西陷入被動。孔蒂對此表示，切爾西要在諾坎普的第二回合，做出一些不可思議的事情。

13次首輪戰平11次晉級

巴塞掌握主動

作客史丹福橋帶回1比1的比分，意味著拿到客場進球的巴塞，顯然晉級機會更大。在巴塞歐戰史上，曾有過13次首回合客場1比1踢平的先例，結果“紅藍軍團”只有兩次出局。

這兩次出局分別發生在1992/93賽季和2002/03賽季。在1092/93賽季，巴塞在歐冠16強首回合客場1比1戰平莫斯科中央陸軍，回到主場卻輸1比2。在2002/03賽季，巴塞在歐冠複賽首回合客場1比1戰平祖雲，回到主場又輸1比2。

巴塞上一次歐冠客場首回合與對手踢成1比1平，發生在2009/10賽季，對手是斯圖加特。回到主場後，巴塞以4比0大勝。

在切爾西歐戰史，此前曾4次首回合主場1比1戰平對手，有3次晉級。在1998、2004和2007年，切爾西分別在次回合客場以1比0、2比1和2比1戰勝哥本哈根、阿申納和華倫西亞。唯一出局是1998/99賽季優勝者杯半決賽，次回合0比1負馬洛卡。

巴塞主教練巴爾韋德表示對賽果滿意，“我感覺還不錯，不過我們還沒有晉級。切爾西球員身強力壯，反擊很有威脅，我認為1比1的比分合情合理。”

威廉讓梅西失色

切爾西主場迎戰巴塞羅納的比賽中，藍調陣中殺出了一大王牌，他的風頭甚至蓋過了梅西，此人並非阿扎爾，而是巴西人威廉。

威廉成為切爾西此役的最強的爆點，盤帶、突破、傳球和破門，他都做得很出色。

比賽剛開場，威廉便從後場完成了一次高速帶球推進。第29分鐘，威廉從中場帶球連續突破，巴塞大將拉基蒂奇只得用犯規阻止威廉繼續前進。

隨後，威廉徹底成為場上主角，9分鐘內連續擊中左右兩側立柱，切爾西球迷和孔蒂都露出了遺憾的表情。巴塞球員已經發現威廉的恐怖，他們隨後對巴西人展開更嚴密的防守。

第62分鐘，威廉弧頂處將皮球向右一撥，順勢起腳低射死角破門，整個動作一氣呵成。打進此球後，威廉在7場歐冠已經攻進3球，與阿扎爾並列隊中的歐冠得分王。

相較於威廉的表現，梅西顯得沉寂不少，並沒有太過驚艷的表現。而威廉超強的爆發力、嫻熟的人球結合以及敏銳的殺手本能，都展現的淋漓盡致。在whoscored網站賽後的評分，威廉力壓梅西和阿扎爾等巨星，獲9.4分成為全場最佳。