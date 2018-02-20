我想聽得見 男童植人工耳蝸需7.2萬

（吉隆坡20日訊）先天性失聰的鍾辰逸，在2016年，一歲10個月完成植入右耳人工耳蝸後，即將在今年6月，也就是他4歲又一個月大時，再度進行左耳人工耳蝸植入手術，但高達7萬2000令吉的人工耳蝸配件，讓這個只靠父親在新加坡駕駛起重機為生的家庭陷入惆悵中，急盼社會人士給予捐助，以便鍾辰逸小弟弟可盡早回到“有聲世界”，快快樂樂的成長。

來自新山的鍾辰逸，2年前也是在公眾捐助下籌得9萬餘令吉的款項進行了植入右耳人工耳蝸手術；家人原想等到兒子進入小學，及儲蓄到足夠手術費後，才為他左耳進行植入人工耳蝸手術，但經醫生勸告及本著不想兒子錯失就醫及康復的黃金期，他們唯有決定再度發出求助。

41歲的鄭春香告訴《光明日報》說，根據醫生的說法，植入人工耳蝸要趁早，如果年齡越大，錯過語言發育期，就會影響效果，因此決定讓兒子可在4歲時完成整個植入人工耳蝸的手術，以便兒子在進入小學時便能跟得上同齡孩童的進度。

她表示，兒子右耳的人工耳蝸手術是在2016年3月28日進行。手術過後的進展讓人振奮，在不間斷的語言治療輔助下，兒子迄今已可說出不少過2個字的的詞語，偶爾也可說到5個字的詞語。

她聲稱，基於兒子的進度不錯，醫生建議最好“打鐵趁熱”，為失聰的左耳進行植入手術。“可是，我們一家五口目前只靠丈夫鍾天強（41歲）在新加坡工作，每月1400新幣（約4200令吉）的薪水勉強維持生計，實在無法拿出如此大筆的治療費用。”

購買人工耳蝸需7.2萬

她說，她與丈夫育有3名孩子，長女鍾欣怡（17歲）和二女鍾欣卉（10歲）分別就讀中、小學，而原本從事地磚銷售人員的她，在兒子進行了右耳手術後，為陪兒子“學習”，同時讓兒子更有“安全感”，及每兩個星期帶著兒子到吉隆坡進行語言治療，無奈之下只能辭職當全職家庭主婦。

“我現在開始學習地產經紀的工作，這個工作時間較靈活，希望可照顧到孩子的同時，也可幫補家計。”

她說，醫生現在給予兒子進行左耳植入人工耳蝸的手術日期是訂在今年6月21日，購買人工耳蝸的費用為7萬2000令吉。“我慶幸的是，醫生告訴我可轉入政府醫療部進行手術，那就可省卻1萬1000令吉的手術費。”

鍾辰逸是在吉隆坡國大醫院國大耳鼻喉外科進行植入人工耳蝸手術，第一次手術時只能到醫院的私人醫療部進行，而須多花費9千餘令吉的手術費，這一次可選擇到政府醫療部，則無需手術費，大大減輕負擔。

外人觸碰儀器會生氣

鄭春香透露，兒子已很習慣與人工耳蝸的相處方式，一旦電池耗盡時，他會自行要求更換，有時磁鐵掉落，他也會自行動手把磁鐵放置回原位。“我們有時不小心觸碰到這些儀器，他還會生氣我們呢！”

他說，兒子現在除了沖涼、睡覺和游泳時沒戴人工耳蝸外，其餘時間都很樂意戴上這些儀器，顯見他很樂意與有聲音的世界接觸。

“只是兒子迄今還是不懂得控制自己的聲量，說話依然如之前失聰時大聲，所以我們還得不時引導他要小聲說話。”

“辰逸也很愛說話。在來吉隆坡的長途巴士上，他也一直吱吱喳喳說個不停，還因此惹火司機，說他太吵，要他安靜。”

她表示，兒子現在人多、吵雜的地方時，基於“接收器”不夠敏感而依舊有反應不過來的情況。

辰逸小弟弟的左耳目前只配戴助聽器，但他只能通過這個助聽器聽到70分貝以上的聲量。因此，植入人工耳蝸依舊是最佳的改善方式。

換人工耳蝸導線一次300元

在植入人工耳蝸近兩年來，辰逸小弟弟只有在一次摔倒時，不小心壓壞了後腦的磁鐵而更換過一次，另外就是更換了2條導線外，便沒有其他的損壞和損傷問題。