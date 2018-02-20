特朗普去年訪華插曲 中美保安為核足球爆衝突

（華盛頓、北京20日訊）美國新聞網站Axios爆料，美國總統特朗普去年11月訪問中國時，因為中方人員阻止持“核彈發射手提箱”的美方官員隨特朗普進入人民大會堂，中美雙方保安人員因此發生肢體衝突，白宮幕僚長凱利和特勤局人員亦捲入戰團。美方事後證實，雙方人員曾發生推撞，但否認事件是打架。

報導指，特朗普到人民大會堂與中國國家主席習近平會面，一名軍方助理攜著載有總統發射核武認證碼的黑色手提箱（俗稱“核足球”）跟隨進入，遭到中方保安人員阻攔。一名美方官員見狀，急忙走到隔鄰房間，將情況告知凱利。凱利其後趕到，向美方人員示意：“我們繼續走！”美方人員於是開步前行。

白宮幕僚長也涉及

此時一陣騷動，一名中方保安人員抓住凱利身體，凱利馬上甩開對方的手。美國特勤人員其後上前抓住動手的中方人員，並將他壓制在地。報導稱，雙方肢體衝突發生在一瞬間，中方人員沒有碰到手提箱。中方保安工作負責人其後向美國道歉，但要求美國人員不要對外張揚這起“美中大戰”。

傳中方事後道歉

Axios網站聲稱，上述消息來自5個熟知情況的消息來源，而英國《每日電訊報》及《衛報》、以至美國CNBC電視台、《新聞周刊》等西方主流媒體均有轉載報導。

特勤局在推特上回應此事，指事件並沒有涉及肢體衝突。消息人士則說，過程中的確有些碰撞，但不久後就降低了衝突。事件亦未有影響特朗普訪華行程。

■懂多一些

“核足球”不設核武發射鈕

美國總統無論去到何處，隨行的一名軍方助理都會攜同“核彈發射手提箱”，以便總統能在必要時發動核攻擊。由於它便攜和手提的特點，是故又被暱稱為“核足球（nuclear football）”。

這個“核足球”內並沒有如外界想像般，藏有一個可以讓總統一按下，就能發射核武的按鈕。它的主要作用，是在非得動用核武不可時，確認總統的身份，以及讓總統與國防部的國家軍事指揮中心聯繫。

“核足球”重量約20公斤，外表是一個柔軟的黑色皮包，裹面一個設有密碼鎖的鈦金屬箱子，安裝有一部衛星信號收發器，具備加密電話功能，可直接與國防部通訊。箱子內有4件文件，包括一張認證卡，記載著用以辨認總統身份的認證碼，在未經確認下，一切以總統名義下達的命令都無效。除此之外，箱內還有列出了核打擊選項的“黑色手冊”、總統用作避難的保密掩體的清單，以及核攻擊後總統進行緊急廣播的程序。