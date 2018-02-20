英國肯德基鬧雞荒 逾700分店暫停營業

（倫敦20日訊）以賣炸雞為主的肯德基快餐店在英國及愛爾蘭有超過700家分店，因為雞隻運送出問題，被迫暫停營業。

肯德基近日與德國快遞公司DHL簽訂新的雞肉送貨合約，但自上週末開始，雞肉供應不足，雞肉短缺問題持續擴大，在英國及愛爾蘭900家分店中，有七百多家被迫暫時停業，而剩下不到三分之一有營業的店面，所供應的套餐及時間都有限。

轉換運貨商 供應出問題

肯德基發表道歉聲明，指出近日轉換了運貨商，遇到了一些問題，因此對帶給客戶的不便表示歉意，稱不會因雞肉短缺而在質量上妥協，所以許多分店會因缺貨關門，有些店面則會縮短營業時間。

肯德基無法保證何時恢復正常營業，只表示正全力以赴解決危機。

英國工會組織GMB稱，他們日前已警告過肯德基更換運貨商可能發生的狀況。工會發言人說：“KFC在3周前發現自己犯下大錯，但那時已經來不及了。”

炸雞迷哀號末日

一名英國婦女向媒體投訴，她上周末晚到肯德基得來速排隊，排了20分鐘後才被點餐人員告知，沒有炸雞供應，她說：“我兩個9歲的雙胞胎，他們就是想吃雞，但買不到。我們跟他們說，想要的餐點都點不到，結果還得繼續排隊才能離開車道。”

不少肯德基愛好者叫苦連天，紛紛在推特上大喊“我要吃肯德基”，“肯德基快沒有雞肉了，末日要來了！”有人更開玩笑說，“KFC沒雞了，現在成了KF”。