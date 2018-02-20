【英足總杯】10人曼市數次浪費機會 爆大冷負英甲隊

（倫敦20日訊）10人曼市在英足總杯16強賽客場爆大冷以0比1不敵英甲球隊威根。曼市數次浪費機會，德爾夫上半場補時被罰下。格里格在第79分鐘為威根打進全場唯一進球。志在四冠王的曼市在英足總杯被淘汰出局。

曼市主帥瓜迪奧拉輪換6人，阿奎羅繼續領銜出場，大衛-席爾瓦回到首發。曼市最近2次英足總杯對陣威根均遭敗績，其中包括2012/13賽季英足總杯決賽。威根本賽季目前在英甲聯賽排名次席。

曼市83%控球率+29次射門

曼市自始至終掌握著主動權，但卻在完場前11分鐘被對手用一次快速反擊拉下馬。曼市數據上的全面壓倒性優勢，但最終卻爆冷以0比1落敗。曼市控球率高達82.6%，威根只有17.4%。威根放棄球權，他們的戰術就是龜縮半場加長傳反擊。在傳球數方面，曼市843次傳球成功率91%，威根只有184次傳球，成功率也只有61%。

威根僅2射正

掌控著球權的曼市，自然射門次數更多。曼市射門數多達29次，威根僅有4次。曼市射正5次，威根射正2次。曼市29次射門只有5次射正，在攻擊力方面顯然轉化率過低。沃克導致丟球的失誤很業餘，但曼市真正的問題出在進攻上。

破大巴，向來是一大難題。哪怕是再強的球隊，也總有怎麼踢都不進球的時候。不過，曼市本場還是要多做檢討，阿奎羅和瓜迪奧拉的戰術體系實在是不太兼容。阿奎羅個人能力不俗，但卻並不是個出色的團隊型中鋒。

瓜迪奧拉在賽後新聞發佈會維護球員們，瓜帥說：“我們在場上竭盡全力，但就是無法取得進球，有時候就是會遇到這種比賽。不過我評判球員表現的標準是場上內容，而不是最終比分。我們犯了一個錯誤，失誤了1次，威根就抓住這次機會並取得進球。現在我們要休息，以備戰英聯賽杯決賽。”

瓜帥：德爾夫染紅沒判錯

瓜帥也回答對德爾夫因鏟球犯規而得到紅牌的看法：“紅牌，這就是判罰決定。當時球迷們的反應會讓這種事（德爾夫飛鏟犯規）發生。球迷們可以嚴厲地對待你。那是一張紅牌。”

瓜帥還談到和威根主帥庫克的爭執：“我在場邊對他（庫克）說『待在你的教練席里』。在球員通道里（我和庫克）什麼都沒發生。”