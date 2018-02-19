小鈺珊長大了 樂天知命

（ 巴生19日訊）一出世便因醫生疏忽而失去左前臂的11歲女童黎鈺珊，不但憑著樂觀開朗的性格克服“獨臂”所帶來的困難和不便，健康快樂的成長，同時還憑著堅定的意志力，發揮天份以單手繪出許多精彩畫作，以及利用單手操作一般人需以雙手操作的樂器──烏克麗麗。隨著農曆新年的來臨，漸展繪畫天份的她，也以即興畫作向民眾拜年，並祝福大家在新一年裡平安健康，如意快樂。
她的畫風偏向Q版卡通，一如她活潑開朗的性格。愛笑的她坦言，她最愛過年，因為可以拿到很多紅包。
從小便失去左前臂的鈺珊，雖然常在生活上面對難題，但她從未因此而放棄追求自己的愛好和興趣。
她在入讀幼兒園那一年便積極學畫，最近更開始學習彈奏烏克麗麗。雖然一般人都是以雙手操作烏克麗麗，但她卻能憑著不屈不撓的精神一一克服難關，然後掌握操作烏克麗麗的基本基巧，如今，她已能彈奏一小段曲子。
她的母親娜麗杜虹披露，女兒入讀幼兒園時，他們便發現女兒喜歡拿著筆在紙上塗鴉，有時甚至可忘我的畫上一整天。
38歲的黎媽媽說，隨著年齡的增長，女兒對繪畫的興趣也與日俱增，所以，在女兒入讀小學後，他們便讓她每週到校外的繪畫班學畫。
不求玩具只愛畫具
“她從小到大都很愛畫畫，每次逛商場時，與她同齡的孩童多會吵著要買玩具，她卻總是要求我們買畫具或顏料給她。當她在考試方面取得好成績時，她也會央求我們購買畫具用品，作為給予她的獎勵。”
詢及黎家會否把女兒栽培成畫家的問題時，她表明，這一切還得看女兒本身的意願，若她長大後仍然有興趣往這方面發展，身為父母的，肯定是無條件支持到底。
不過，她也說，他們發現鈺珊對平面設計也很有興趣，所以，鈺珊往後或許可往這方面發展，不過，她也強調，最終決定權還是落在女兒身上，她想做什麼，身為父母的都會陪她完成。
為鈺珊特製烏克麗麗
提起鈺珊最近勤學彈奏烏克麗麗一事時，媽媽娜麗杜虹披露，對女兒來說，這是一個全新體驗，而他們夫妻倆也曾特別為此請教老師，從而瞭解女兒能否用單手操作這類樂器。
她說，烏克麗麗的原理和吉他類似，都是需要靠雙手掌控才能彈奏出悅耳的旋律，為讓鈺珊能單手彈奏烏克麗麗，音樂老師遂特別製作一支特製的烏克麗麗給鈺珊使用。
“看到女兒為了追求自己的興趣而努力克服困難的一面，我們也都很開心，並希望她未來也能抱著這樣的“堅持”克服所有的人生難題。”
父母要求老師一視同仁
在訪問過程中，鈺珊一直都表現得很自在，臉龐也一直帶著笑意，且有問必答，讓人覺得她並未因單臂而自卑。
對此，娜麗杜虹坦言，其實，鈺珊偶爾還是會在乎自己的缺陷。“有時候，我們一家人一同外出時，每當人潮多時，她總會不經意的以另一隻手來遮住左臂。”
她說，鈺珊總是把不開心的事情藏在心中，所以，每當她看到女兒以右手遮掩失去前臂的左手時，她都會詢問女兒是否感到難過，但鈺珊多以沒事帶過。不過，身為母親的她總能從迅速在女兒臉上閃過的一絲鬱悶，了解到女兒的幼小心靈難免為此事受到打擊。
“其實，為讓女兒往後能坦然面對失去左前臂的事實，我們在她很小的時候就坦白把她幼時所遭遇的一切，一五一十的告訴她，因為我們覺得回避這個事實就等同是自欺欺人，且這種避諱的心態最終也將對她造成傷害。”
她披露，在女兒入讀小學後，他們也沒要求老師特別對待鈺珊，反之，他們認為校方應該對所有學生一視同仁，因為若刻意呵護鈺珊，很可能會演變成“另類歧視”，最終，可能導致女兒心裡衍生自卑、自怯的情緒。
“每當鈺珊以右手遮掩左手臂時，我們都會安慰她不必感到自卑或難過，因為除了失去的左前臂，她與大家並沒有不同。我們也會向女兒的同學瞭解她在學校學習的情況，同時，我們也曾向老師表明，若是女兒有錯，就得受罰，不必因為她只剩單臂而給她‘特別待遇’。”
努力求學始終如一
鈺珊既熱愛繪畫和音樂，同時也努力求學，拚全力考取佳績。
詢及她未來是否想當畫家的問題時，她臉上的原有笑意便頓時凝住，然後，她才緩緩搖頭說：“不知道。”不過，對於課業成績，她的態度卻是從小至今都始終如一的堅定。
猶記得在她入讀小學那一年，她便曾向媒體表明希望自己能考獲第一名的佳績，而今就讀五年級的她，仍然以考到第一名為志。
“我至今考得最好的成績是在去年，當時，我考獲第七名，但我希望自己可繼續努力和進步，有朝一日能考上第一名。”
娜麗杜虹說，他們從未向鈺珊施加任何壓力，一直都是任她自由發揮，但鈺珊在學業上一直都會為自己設下目標，並自我鞭策。
在眾多科目中，除了繪畫和音樂，鈺珊最愛的就是數學和華文，而且她還把自己對這些科目的熱愛化為行動，努力參加數學比賽和華語演講比賽，並在這些比賽中斬獲不少獎狀。
雖然鈺珊看似已能豁達的接受左臂的缺陷，但她其實還是對此相當敏感，詢及她會否期待裝上義肢的問題時，她迅速回說：“我不要，我喜歡現在這樣。”
她覺得自己現在很好，且可以自行完成許多生活上的大小事，所以，她不需要義肢的幫助。不過，她的父母始終希望她能安裝義肢，以便為生活帶來更大的方便。
陳彼得11年情義相挺
在過去11年來，巴生社會工作者陳彼得一直對黎家情義相挺，並經常給予他們所需的援助。
他說，2007年7月25日，他在接獲投報後，便馬上召開記者會對外界揭發醫生疏忽導致小鈺珊失去左前臂一事。過後，他也在積極跟進此事的過程中，和黎家建立起密切的關係，而他也經常主動關注小鈺珊的成長過程。
“一路走來，讓我最欣慰的是，小鈺珊終於健康開朗的長大，而她的父母對她的關愛，也讓她得以隨心所欲地追求自己的興趣，我希望黎家能繼續好好的栽培這個孩子，以便她能實現自己的理想。”不過，他也提醒黎氏夫婦，在鈺珊升上中學，並開始踏入少女青春期時，她將面對另一道人生關卡，屆時，若處理不當，或可能導致她漸漸走向自我封閉。
因此，他建議黎家成員屆時要多陪伴鈺珊，即使她會有所抗拒，他們也得設法常常帶她走入人群，以便她能持續與外界接觸，並助她建立正面的人生觀。
陳彼得也承諾，日後無論鈺珊面對任何困難或問題，他都會一如以往， 竭盡所能的給予援助
新聞背景
打點滴刺破血管失前臂
車廠技工黎建奇與妻子娜麗杜虹於2007年8月3日投訴，指女兒黎鈺珊於7月23日出世後，原本健康狀況良好，豈料在12天後卻因一名實習醫生打點滴時疏忽，刺破了女兒的血管，導致女兒左手臂受到細菌感染。數天後，小鈺珊的左前臂的細胞壞死，且需動手術切除左前臂以保命。
經衛生部成立的獨立調查委員會調查後確認，有關專科醫生確是通過電話搖控實習醫生打點滴，導致過程出錯，就在醫院安排替小鈺珊動手術時，醫生還沒開刀，她的前臂便自動脫落。過後，小鈺珊留院近兩個月，才於9月15日出院。
2007年11月30日，小鈺珊的父母不滿衛生部只賠償6萬令吉，而決定通過法律訴訟討回公道。過後，他們起訴主治醫生、實習醫生、巴生中央醫院院長和大馬政府4造疏忽，並索償200萬令吉。不過，在經過調解後，黎家和政府最終在庭外和解。