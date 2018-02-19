小鈺珊長大了 樂天知命

（ 巴生19日訊）一出世便因醫生疏忽而失去左前臂的11歲女童黎鈺珊，不但憑著樂觀開朗的性格克服“獨臂”所帶來的困難和不便，健康快樂的成長，同時還憑著堅定的意志力，發揮天份以單手繪出許多精彩畫作，以及利用單手操作一般人需以雙手操作的樂器──烏克麗麗。隨著農曆新年的來臨，漸展繪畫天份的她，也以即興畫作向民眾拜年，並祝福大家在新一年裡平安健康，如意快樂。

她的畫風偏向Q版卡通，一如她活潑開朗的性格。愛笑的她坦言，她最愛過年，因為可以拿到很多紅包。

從小便失去左前臂的鈺珊，雖然常在生活上面對難題，但她從未因此而放棄追求自己的愛好和興趣。

她在入讀幼兒園那一年便積極學畫，最近更開始學習彈奏烏克麗麗。雖然一般人都是以雙手操作烏克麗麗，但她卻能憑著不屈不撓的精神一一克服難關，然後掌握操作烏克麗麗的基本基巧，如今，她已能彈奏一小段曲子。

她的母親娜麗杜虹披露，女兒入讀幼兒園時，他們便發現女兒喜歡拿著筆在紙上塗鴉，有時甚至可忘我的畫上一整天。

38歲的黎媽媽說，隨著年齡的增長，女兒對繪畫的興趣也與日俱增，所以，在女兒入讀小學後，他們便讓她每週到校外的繪畫班學畫。

不求玩具只愛畫具

“她從小到大都很愛畫畫，每次逛商場時，與她同齡的孩童多會吵著要買玩具，她卻總是要求我們買畫具或顏料給她。當她在考試方面取得好成績時，她也會央求我們購買畫具用品，作為給予她的獎勵。”

詢及黎家會否把女兒栽培成畫家的問題時，她表明，這一切還得看女兒本身的意願，若她長大後仍然有興趣往這方面發展，身為父母的，肯定是無條件支持到底。

不過，她也說，他們發現鈺珊對平面設計也很有興趣，所以，鈺珊往後或許可往這方面發展，不過，她也強調，最終決定權還是落在女兒身上，她想做什麼，身為父母的都會陪她完成。

為鈺珊特製烏克麗麗