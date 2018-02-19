職員被揭要求災民以性換糧 宣明會承諾加強管理

（倫敦19日訊）再有國際救援組織爆出醜聞，世界宣明會的職員也被揭發在海地賑災時，要求女災民提供性服務換取糧食援助。有人權律師指這些醜行在多個救援組織也有發生，是公開的秘密。宣明會表示非常認真看待指控，會加強內部管理。

2010年海地7級大地震，造成至少22萬人死亡，150萬人失去家園，國際社會紛紛伸出援手，包括世界宣明會。不過，英國《每日郵報》報道，宣明會有職員不但沒有將世界糧食署的援助公平分發予災民，更要求災民給錢或提供性服務來換取糧食。

英議員促政府徹查

事件早在數年前被發現，世界糧食計劃署在2011年9月檢討夥伴合作項目，批評宣明會剝削受助人、分配不公正、欺詐、援助紀錄不齊全。宣明會在隨後的檢討報告中也證實受助人受到性及金錢上的剝削，當中更涉及貪污，有人為私利操縱受助人名單。

哈里未婚妻去年辭大使

有英國國會議員對醜聞表示震驚，要求政府徹查，考慮不再與宣明會合作。宣明會是英國政府資助機構，去年得到1700萬英鎊（約9273萬令吉）。哈里王子的未婚妻梅根曾是宣明會大使，跟隨組織到非洲探訪，去年才不再任大使。宣明會表示非常認真看待指控，會加強內部管理。

早前另一個救援組織樂施會被揭發有職員在海地救援期間召妓，無國界醫生也公布有員工涉及性騷擾或性侵，多人被免職。