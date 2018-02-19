【歐冠】再戰最大苦主 巴塞咬牙切齒

（倫敦19日訊）萬眾矚目的切爾西與巴塞羅納對決將於英國當地時間週二引爆，這場歐冠16強首回合戰役將在史丹福橋上演，兩隊都想搶得先機為下回合周旋打好基礎。

自歐冠改制以來，切爾西是少有能在對陣巴塞時不落下風的球隊，這一大原因是藍調整體打法趨向硬朗防守和反擊。從2005年到現在，兩隊在歐冠交手10次，切爾西取得了3勝5平2負，而最為藍調球迷所津津樂道的莫過於2011/12賽季的半決賽，當時切爾西首回合主場1比0勝出，但次回合去到客場0比2落後且打少一人的情況下，連扳2球上演逆轉，踩著對手屍身闖入決賽，並最終首次登上歐洲之巔。

不過，與以往不同的是，由意大利籍主帥孔蒂掌托的切爾西選擇3後衛陣型為立足之本，球隊進攻講求兩翼滲透，中路硬架硬幹，而隨著吉魯的加盟，這堅定了這一打法，法國中鋒加盟之後也迅速融入孔蒂體系，3場比賽貢獻1進球3助攻，此役他有望再次力壓莫拉塔獲得首發。

而巴塞經歷上賽季潰敗後，本賽季在巴爾韋德掌軍下，雖然在季前超級杯遭到皇馬雙殺，但自此之後開啟了一個不敗模式，各項賽事迄今只在國王杯輸過一次，聯賽（24輪不敗）和歐冠（6場不敗）均保持不敗，也是小組賽防守最強的隊伍，僅在主場丟了1球，3場客戰都零封對手。

梅西從未攻破切爾西

然而，讓巴塞球迷始終擔心的是，切爾西是梅西生涯最大苦主，生涯8次面對切爾西居然顆粒無收，足壇沒有球隊能如此限制阿根廷人。更糟糕的是，梅西近期狀態開始下滑，已經連續5場比賽沒有破門，小跳蚤上一次進球還是在1月對陣阿拉維斯的比賽。

上週末聯賽，蘇亞雷斯上半場曾經為梅西喂餅，但是小跳蚤的打門被立柱擋住了，阿根廷人另外還有兩次單刀不進的尷尬，這並不是人們熟悉的梅西，一些“專家”分析員認為，也許梅西體能被榨乾了。

在梅西啞火的這段日子裡，反倒是他的好友蘇亞雷斯扮演著巴塞的終結者。進入2018年以來，巴塞累計踢了13場比賽，蘇亞雷斯有8場比賽取得進球，而且只要是烏拉圭射手進球的比賽，巴塞肯定會擊敗對手，現在蘇亞雷斯已經成為了巴塞能否贏球的晴雨表。