傳教宗已同意 中梵3月簽主教任命協議

（梵蒂岡、台北19日訊）梵蒂岡與中國近期磋商任命主教問題，有指此舉令兩國關係取得突破。意大利《米蘭晚郵報》報導，教宗方濟各已同意與中國簽署主教任命協議，時間可能在3月之後。教廷高層官員更透露，中梵簽署任命協議後，雙方下一步就是恢復外交關係。

報導指，為了向北京示好，梵蒂岡考慮把台灣的教廷大使館遷走，也可能讓台灣另外成立與教廷對口的“文化機構”。台灣外交部尚未針對有關報導，作出回應。

或遷台駐梵大使館

報導說，中梵已確定簽署協議大方向，目前還有待敲定剩餘細節，包括中方由誰代表簽署、在何地簽署。報導引述教廷消息稱，時間將在今年3月中國全國人大會議後，中方會派代表到羅馬簽署協議，層級可能是主管歐洲事務的外交部次長。

報導也說，梵蒂岡知道中梵協議過程的不透明，引發教會內部不滿和國際媒體撻伐，但教廷擔心錯過這次簽約時機，北京當局又會改變主意，“先簽一個壞的協議，總比什麼都沒有好”。

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，之前多次就中梵就任命主教達成協議一事開腔抨擊，質疑在新的框架協議中，任命主教變成由中方主導，教廷只能選擇是否任命，儼如梵蒂岡猶如向中國投降，且會打擊中國的地下教會。

美國密切關注

另一方面，美國國務院已掌握中梵簽署主教任命協議的消息，並積極注意此事發展。美方分析報告指，梵蒂岡急於與中國簽簽署協議的原因有兩個，一是想要擴大在中國的福音傳播，二是希望促成中國內部地下教會與愛國教會的合一。美方對此特別關注，但不會表態反對，只會密切評估衝擊，關注主教任命協議將對中國人權與宗教自由帶來的影響。