生日想什麼有什麼 粉絲砸錢滿足TFBOYS

（北京19日訊）中國團體TFBOYS由王俊凱、王源和易烊千璽所組成，形象俊美和輕快的曲風，很快就受到大眾歡迎。王俊凱曾表示最渴望就是能夠像一般人一樣，光明正大地和親友出去玩，他當時開玩笑地說，“想買一個遊樂園。”結果王俊凱16歲生日時，重慶遊樂園主動聯繫了王俊凱後援會，粉絲不僅想幫偶像圓夢，更利用生日應援的機會，攜手芒果V基金打造公益平台，舉辦生日公益嘉年華，並在當天暫時更名為“蟹老闆的遊樂園”，粉絲透過此活動聚在一起，彼此影響，也號召了更多人參與公益。

贈送環遊世界機票

此外，王俊凱曾在節目上談到小時候的夢想“想成為一名飛行員。”為了慶祝他的16歲生日，粉絲企劃“16歲生日公益活動─圓夢之旅”，透過幫助一名有著同樣心願的清寒少年飛上天空，希望能擴散正能量，也間接完成偶像的夢想。

在易烊千璽15歲生日時，粉絲除了精心準備多種禮物，包括衣著、鞋子、飾品，甚至到吉他、爵士鼓、耳機、手機、電動玩具、書籍、腳車等應有盡有，為了體恤他工作繁忙，特別訂製了一座專屬別墅小木屋，還特別把他的生日數字“1128”做為門牌號碼。不僅如此，他曾說過想要環遊世界，結果粉絲大手筆買了環遊世界的旅行機票，還規劃了15條航線給他挑選，且機票是“終身有效”，只要他隨時想要出國，就可以使用這份機票。另外，當時還有粉絲包下3架飛機，要飛越北美的上空，拉上易烊千璽的生日橫幅。

王源15歲生日時，粉絲不僅在韓國地鐵首爾江南站和新村站，包下50塊電子廣告看板，連續播放1個月，紐約時代廣場的LED螢幕，也加入循環播放行列，在王源出生地重慶，各路線的巴士、地鐵也都會有生日宣傳廣告，台北則有3條主要路線巴士的車身廣告，為期1個月。