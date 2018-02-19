【意甲】與祖雲一起9連勝 那玻利締隊史紀錄

（羅馬19日訊）憑藉巴西中場阿蘭第6分鐘踢入的全場唯一進球，那玻利週日在意甲聯賽第25輪主場1比0勝降級區的斯帕爾，以9連勝10輪不敗走勢繼續在積分榜榜首1分領先近10輪戰績基本一樣的祖雲杜斯，兩隊爭冠形勢可謂鬥得難分難解。

9連勝，也是放眼力爭繼1990年後隊史第三個意甲冠軍的那玻利締造的全新隊史單賽季連勝紀錄，而斯帕爾則3連敗8輪不勝繼續排名倒數第三。

那玻利出場陣容（4-3-3）為：雷納；希薩伊、阿爾比奧爾、庫裡巴利、馬裡奧-魯伊；阿蘭、若熱尼奧（91分鐘迪亞瓦拉）、哈姆西克（71分鐘切林斯基）；卡列洪（86分鐘羅格）、梅爾滕斯、因西涅。

在開賽後第4分鐘，那玻利即差點破門。比利時前鋒梅爾滕斯送出妙傳，意大利射腳因西涅禁區左翼攻門擊中右門柱彈出！

而後，那玻利的全場唯一進球是西班牙中場卡列洪橫敲助攻傳球撕開對手防線，阿蘭推射將球射入球門右下角。

值得一提的是，這粒進球可謂十分精彩，堪稱團隊合作的典範。

爭冠鬥得難分難解

這次進攻，從阿爾巴尼亞右後衛希薩伊開始。他與卡列洪完成一次撞牆配合後將球交給阿蘭。接著，阿蘭又與梅爾滕斯和卡列洪打出一次三角進攻，瞬間肢解了斯帕爾5人的密集防守。最終，阿蘭殺入禁區面對門將推射得手，給這次表演畫上了完美的句號。

這粒進球，與2013/14賽季阿申納4比1大勝桑德蘭的比賽中“槍手”的經典配合有異曲同工之妙。當時，羅西基、卡索拉、吉魯、威爾希爾之間連續踢出三角配合，最後由羅西基一錘定音。

餘下比賽，那玻利控制大局，兩隊都已踢得波瀾不驚，有驚無險。

其中第63分鐘，阿蘭挑傳禁區，哈姆西克頭球攻門命中，但經過VAR技術認定此球無效。

接著周中，那玻利將重返歐洲聯賽32強次回合做客萊比錫，但在上周中首回合主場1比3輸球後，那玻利要逆轉已不容易。