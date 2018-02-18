警取締瓜拉吉底鬥雞場 拒捕跳河逃5溺死

（亞羅士打/雙溪大年18日訊）吉打警方大年初一在瓜拉吉底油棕園取締斗雞地下賭場時，除了當場扣留76人，在逮捕過程中，有百多人突圍逃走，其中2人跳河受傷後獲救，未料行動結束48小時後，有人在附近河流發現5具浮屍，而死者當中包括一名50歲華裔賭徒。警方擔心還有人跳河出事，促請失蹤者家人到警局報案。

吉打警方D7組是於大年初一傍晚7點45分展開取締行動，當時有一群人未顧安全跳河游過岸，隨後今日上午7點多，當地一名暹羅裔居民意外發現河面浮上多具屍體，這才揭發當晚取締行動引發了一場悲劇。

據知，事發時約有300人在場賭博，有30至40人驚見警方到來就跳河逃走，但多數人成功游上岸，只有2人受傷入院，未料還有人失蹤。

一人身份不詳

截至目前，吉州消拯局在場撈起的5具屍體，除了一人身份不詳，其餘死者為3名巫裔莫哈末茲蘭、莫哈末何茲里及馬祖基，及來自吉打港口的50歲華裔林坤雷。

林坤雷於大年初一駕車出門後與家人失聯，隨後家人報警，治安隊便在斗雞地下賭場約0.5公里外發現他的轎車。

華玲警區主任沙力夫汀今日召開記者會說，警方接獲公眾情報才展開肅賭行動，到場時現場超過百名賭徒作鳥獸散。“警方當時共逮捕76人，當中有3人涉及毒品而交給肅毒組處理，由於當時的天色昏暗，我們聽到有人跳水的聲音。”

他說，當時警方在河旁成功救起2人，但這2人的傷勢嚴重，目前還在醫院加護病房接受治療。

“後來，華玲警方及吉打港口警方於昨日下午先後接獲家屬投報，指有親人在這裡聚賭後至今未返家，目前這2人的遺體也已被尋獲。”

根據觀察，斗雞地下賭場相當靠近河邊，相距約半公里，而找到浮屍地點則相距約1公里，該河深約20尺、寬20尺。

警方盡責進行任務

沒料到拒捕跳河逃

沙力夫汀強調，警方是盡責進行任務，沒想到有人會拒捕而跳河逃走。

“如今發生這樣的事件，誰也不想的，若當初他們乖乖就範落網，最多也是罰錢了事。”

他勸告民眾不要再賭博，而發生此事後，若所有矛頭都指向警方，這對警方來說有欠公平。

他也促請失蹤者家人到警局報案，因為警方無法掌握當天失蹤者到底多少人。

另外，被捕的76名17至60歲的賭徒，今日已獲保釋。

1死者每週賭場報到

死者林坤雷友人陳德聞（60歲）指出，他和死者都是常參與地下斗雞賭場的志同道合者，幾乎每逢週五都會到該地下賭場，甚至日前大年初一也不例外。

他說，在16日事發當天，他是於下午約4時抵達賭場，並碰到了另外駕車抵達的死者。在他們開始賭博後，約在傍晚7時就被警方包圍逮捕。

“我當時沒跑，認為如果被警方逮捕，最多罰款就可獲釋。但我看到阿雷（死者）則與幾個人很快的拔腿逃跑。”他說，獲保釋後取車返家，才獲知死者還未回家。今早他接獲通知指案發現場附近河流發現浮屍，他心感不安就駕車去現場。

他透露，死者林坤雷的遺體是第3具被打撈上岸，他也在場辨認了死者身份。死者林坤雷是居住在吉打港口第一花園，與妻子育有3男1女孩子。

警被指不救跳河者

林坤雷一名不願具名友人也控訴警方在取締時不近人情，看見有人墜河也不救，甚至丟爆竹傷人。他聲稱，林坤雷身上有1萬令吉，但找到屍體時，身上卻沒有大量的現金。

不過，華玲警區主任沙力夫汀反駁此事，他說，可向警方投報，讓警方介入調查。

“死者被撈起時，警方和消拯員也在場，大家都沒找到所指的1萬令吉。”