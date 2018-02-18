【英足總杯】兩次射正皆轉化進球 紅魔笑哈哈

（倫敦18日訊）“紅魔”曼聯順利挺進英格蘭足總杯8強！

憑藉盧卡庫梅開二度，曼聯客場以2比0擊敗另一支英超球隊哈德斯菲，但本場比賽，曼聯踢得並不漂亮，全場各項數據都落後於主場，甚至全場只有2腳射正，但幸運的是這2腳射正都轉化為了進球，穆里尼奧的足球理念再次受到質疑。

從OPTA的數據來看，曼聯本場踢得很狼狽。射門次數曼聯有5次，但主隊卻多達19次，曼聯射正2次，主隊有5次，控球率曼聯也僅有45%，在傳球次數，角球次數、任意球次數上曼聯也遠遠落後於哈德斯菲，可以說穆裡尼奧本場又擺起了大巴。

應該說，穆裡尼奧本賽季是吃過哈德斯菲的虧。在本賽季的聯賽中，曼聯在客場以1比2負於了對手，在那場比賽中，哈德斯菲利用反擊打得曼聯沒有任何的脾氣。此役，穆裡尼奧改變了自己的戰術，他本場變陣為了4-3-3，三名首發中場居然都是后腰型（馬蒂奇、卡里克和麥克托米奈），為的就是壓縮防守空間，不給對手反擊的機會。

對保級隊也擺大巴

從比賽結果來看，穆裡尼奧是成功的。但面對一支徘徊在英超保級線附近的升班馬來說，穆裡尼奧的確是贏得並不是特別的體面，甚至可以說有些難看。但這就是穆裡尼奧的執教風格，在過去兩個客場比賽中，曼聯先後輸給了熱刺與紐卡索，穆帥急需一場勝利來穩定軍心，所以本場他又祭出自己擅長的保守踢法。

好在幸運的是，盧卡庫本場的效率非常之高，曼聯才能夠在早早取得領先後，通過經典的反擊戰殺死比賽懸念。開場僅3分鐘，馬塔直傳，盧卡庫突入禁區左肋扣過辛德勒後10碼處射入近角，1比0；第55分鐘，桑切斯精準送出直傳撕開防線，盧卡庫單刀突破至12碼處低射入網，2比0。

本賽季，穆裡尼奧被人詬病最多的就是進攻不流暢，更多的時候是憑借進攻球員的個人能力來解決問題，並沒有形成進攻的合力。其實，在曼聯陣中並不缺少進攻天賦好的球員，比如說桑切斯、馬夏爾、拉什福德等等，他們都有著極為的天賦，如果打造成一套成熟的進攻體系，他們的合力將是非常恐怖的。

特別是在紅魔引進桑切斯之後，許多球迷都期望曼聯也能夠踢出像曼市那樣行雲流水的進攻，但穆帥顯然還在摸索與試驗當中。

積極看待VAR技術

穆帥：判罰正確就開心

2比0擊敗哈德斯菲一役，馬塔的進球被VAR（視頻助理裁判）吹掉，曼聯主帥穆里尼奧賽后再次表現支持這項技術，但必須盡可能消除這項技術的壞處，追求完善。

“我在這一周準備好了要控制自己的情緒，以應付類似今天的情況。你打進一球，你不確定該不該慶祝，你到底開心還是不開心？從看到（主裁判）凱文-弗蘭德按耳塞的那一刻起，我就知道事情並不簡單，那種疑惑不是最棒的感覺。”

穆帥強調，“如果判罰是正確的，即使對我們不利，我也會非常開心。”

而他對於這次的判罰也有些疑惑，“我不知道這是不是正確的判罰，我只是在賽後聽到了一些評價。如果判罰是正確的，但對我們不利，那我們會樂意接受，因為我想要的是真相，有時候真相對我們有利，有時候也會對我們不利，但我聽到一些評論說或許邊裁最初的判罰才是正確的。”“我認為VAR現在正處於試驗階段，在葡萄牙我們每一場比賽都會用VAR，所以我對這項技術的好處和壞處都是比較熟悉的，管理者們必須消滅那些壞處，讓這項技術變得完美。”

不知博格巴能否踢歐冠

最後，穆裡尼奧談到了博格巴，他不確定球員能否趕得上周中對陣塞維拉的歐冠淘汰賽，“我不知道，我沒有看到他。昨天他還和球隊一起正常訓練，我們一起備戰了這場比賽，在戰術和定位球方面進行了最後演練，我告訴了球員們自己的選人。”

“他在陣容裡面，但今天早上他感覺不太好，沒法比賽，所以他病了，現在我們還得耐心等等，看看到底是什麼回事。”