外借秦俑遭斷指偷走 中方索償美展館道歉

（費城18日訊）由中國外借給美國費城富蘭克林學會博物館展出的一批秦始皇兵馬俑，早前發現其中一個兵俑的左手拇指不翼而飛。美國聯邦調查局（FBI）接手調查後，指是一名青年潛入館內，折斷了兵俑的拇指並偷走，該青年已被捕。中方已啟動索賠程序，美方展館已就其保安漏洞致歉。

據了解，這些兵馬俑是中國陜西省文物交流中心借給費城富蘭克林學會博物館展出，展品一共有10個陶俑，其中包括一個將軍俑、一個戰車士兵俑、一個戰馬俑。此外，還有金銀玉器錢幣等170餘件文物一同展出。

美青年偷竊被捕

FBI稱，去年12月21日，來自特拉華州的24歲青年羅哈納到博物館參加一個週末派對。閉路電視顯示，他當晚偷偷潛入一個已經關閉的兵馬俑展廳，折斷了其中一個兵馬俑的左手拇指，並將其藏在衣袋中帶走。博物館職員直到今年1月8日才發現該兵俑少了一根手指，報警處理。

警方接報後，追查到羅哈納的住所並上門搜查，他承認自己的行徑並交出藏在家中的兵馬俑手指，斷指已交還博物館。

羅哈納被逮捕後，面臨竊盜美術品、跨州運輸贓物等2項罪名指控，目前獲保釋候審，在庭審前不能離境。

館方指責外判保安疏忽

博物館於發表聲明，將責任問題歸咎於外判保安公司，稱當時展廳已經閉館，卻沒有鎖門，導致外人能夠進入展廳。

陝西省文物交流中心負責人說，美方博物館已道歉，中心要求美方嚴肅追究保安責任、依法嚴懲肇事者，並啟動索償程序。中心亦已致函其餘舉辦兵馬俑主題展覽的博物館，要求提升防衛措施，確保文物安全。

據悉，該被損壞的陶俑價值450萬美元（約1752萬令吉），暫時未知能否修復好。陜西文物交流中心稱，兵馬俑是中國的國寶，其文物價值、歷史價值、美學價值都是無法估量的。陝西省文物交流中心也分別致函正在舉辦兵馬俑主題展覽的美國弗吉尼亞美術館、英國利物浦國家博物館，要求提升安全防衛、保衛措施，確保文物安全。