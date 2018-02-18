【佛州校園鎗擊17死】美民眾集會要求鎗管 生還學生轟特朗普可恥

（邁亞密18日訊）美國佛州週三發生校園槍擊慘案，造成17人死亡。數以千計的美國民眾昨天在當地聯邦法院前舉行集會，要求國會修改槍械管制法案，期間有生還學生批評總統特朗普及許多政治人物與美國國家槍械協會（NRA）關係密切，為了政治利益，不願採取槍械管控措施。

家長、教師、工會領袖、地方政府官員和部分於出事學校就讀的學生，一同參加集會。一名學生岡莎雷斯發言時怒斥：“所有收受NRA捐款的政治人物，全都可恥！”她又讀出特朗普在推特上對槍擊案的回應，質問他競選總統時收了多少NRA的經費。

促官員坐言起行

她指涉案槍手克魯茲有精神問題，認為知悉他有精神問題的成年人，應阻止他獲得槍械。這起槍擊案使美國執法單位再次受到抨擊。聯邦調查局（FBI）事發後承認，上月接到情報，指克魯茲可能策劃大規模槍擊案，但卻沒有採取進一步行動。

撐鎗佛州議員被炮轟

有學生說，自己因為慘劇一夜長大。18歲的霍格說：“我們一次又一次聽到這樣的事，但仍一次又一次發生。我們要阻止槍擊案，讓它今天就停止。”在場的人都和應及不斷高呼“不要槍械”。霍格希望所有官員攬鏡自照，坐言起行。

代表佛州的共和黨國會參議員魯比奧，因為歷年來收取不少NRA的捐款，在校園槍擊案發生後成為眾矢之的，有人利用貨車展示三塊紅色廣告牌，質問為何現在仍未有槍械管制。魯比奧在校園槍擊案後，堅持槍械管制並非解決問題的方法，而未就廣告牌內容作出回應。

420發動靜坐罷課

另外，公共教育網絡和美國教師聯會號召學生、教師和教育工作者於4月20日進行靜坐、罷課和其他形式抗議，務求令國會議員通過槍械管制法案。

當天是1999年科羅拉多州哥倫拜恩高中槍擊事件的周年紀念。美國教師聯會主席溫加藤認為，解決校園暴力的方法是令不應擁有槍械的人，無法取得槍械，她希望4月20日的示威會演變為推動改變的大型運動。

肯塔基州州長貝文則建議，鑒於槍擊案頻發，應考慮限制電子遊戲和電影中的暴力情節。