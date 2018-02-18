很多明星都視寵物如命，對毛孩呵護備至，舉止親密，社交平台上都經常出現他們與寵物的“閃光彈”。今年是狗年，這些明星狗頓時成為大眾焦點，與明星的名氣一樣旺！

台灣女子組合S.H.E成軍16年，感情很要好，連養狗也要成為“一家人”。Selina任家萱2003年開始飼養貴賓狗“Pinky”，3年後Pinky生下3只小狗即“小貴”、“小賓”和“狗狗”。2008年，Selina將其中2只，即“小貴”分給Ella，“狗狗”分給Hebe飼養，“小賓”則Selina自己養。

Selina 靠陪伴度過低潮

2010年Selina在拍戲時遭受火吻，出院後的1年裡，也是靠著Pinky的陪伴度過低潮期，與愛犬之間的感情非常深厚。如今Pinky已經14歲高齡，檢查出腎指數過高，讓她慌了神，因為狗兒的生命基本上維持15年左右。後來，Pinky通過治療，情況好轉了很多。為了狗兒的健康，Selina每天幫牠打針來維持它的健康。

Hebe 狗兒跟著自己姓

Hebe養兩隻狗“田BON”和“狗狗”。“田BON”是她2004年時領養的流浪狗，BON是飯的意思，是Selina取的名字。田BON小時候長得很小隻，就像飯糰一樣很可愛，而她姓田，所以取名叫“田BON”。“狗狗”則是Selina所飼養的狗Pinky生下來的其中一只小狗。

Ella 太想念化成歌曲

Ella陳嘉樺在2003年年底養了一隻巴哥犬，原名“落煉”（福建話），因身體太差，於是改名為“薔薔”，取自“強”的諧音，希望它越來越強壯。但薔薔卻在治療時呈現過敏的現象，最後因休克而過世。當時Ella因太想念它，寫了一首歌《薔薔》來紀念愛犬。

2008年，她養了Selina愛犬Pinky所生的其中一只小狗“小貴”，後來“小貴”與母狗配種成功，所生下幼崽“鐵蛋”也由她來養。近年，她在台北飼養了柴犬“布丁”，儘管曾因有孕在身與愛犬同床睡覺引起爭議，但她捍衛“布丁”是她的女兒，並強調它3個月時接受過訓練，不會亂撲向人。

張小燕 生活陪伴的良伴

資深藝人張小燕節目上最萌助理主持“Q將”，3年前加入《SS小燕之夜》，陪著張小燕一起訪問過各式各樣的來賓，可愛的身影已成為焦點，若沒看到“Q將”大家反而覺得不習慣呢！

由於其女兒在國外，因此狗兒成為陪伴她的良伴。有時在家看影集受到感動，其狗兒會過來安慰她，還會觀察她講話的情緒。張小姐家裡養了4隻狗，為了養狗，她家裡的沙發也毀了不少，所以她都後來都買便宜的沙發，讓狗兒隨便抓。她也把狗兒訓練到都會到家中院子上廁所。

蔡依林 帶在身邊跑通告

蔡依林於2007年飼養比熊犬“屋虎”，對它疼愛有加，常常帶著它一起入鏡拍廣告和代言活動。“屋虎”乖巧呆萌的模樣頗受歡迎，知名度很高。

愛狗成癡的蔡依林，因行程太多和太忙，為了爭取時間與愛犬相處，乾脆把“屋虎”帶在身邊一起跑通告，對於愛犬滿滿的疼愛之情溢於言表。“屋虎”現已10歲，她常在網路分享和愛犬的可愛合照，不管愛犬怎麼調皮搗蛋，她都不會生氣，因為“屋虎”是她心靈最大的慰藉。

蕭亞軒 帶著牠拍微電影

蕭亞軒對於從美國帶回台灣飼養的愛犬吉娃娃“Gemini”疼愛不已。蕭亞軒經常帶著愛犬參加各種通告，還給愛犬申請代言，為它拍攝微電影，並一同拍攝專輯MV。

愛狗如痴的她曾在2017年7月為救狗而在台北路邊與一名阿伯發生爭執。當時她看見一名阿伯在展示狗，卻發現有些狗兒身上有傷口，希望跟阿伯一起帶狗去醫院並願意付醫療費，但被阿伯拒絕。雖然阿伯為狗兒穿上註明“免費領養”等字樣衣服，但又放置捐款箱，使她懷疑是詐騙，於是報警處理。當時警方只是盤查，並登記阿伯證件後便讓他帶狗離開，讓她無可奈何。

蕭敬騰 用心一起來相處

蕭敬騰從小家裡養狗，一直以來都非常喜愛動物。家裡養有5貓5狗，全都是從不同地方領養的。

蕭敬騰覺得跟動物相處很簡單，它們給予主人的情感是最單純、原始和簡單的，反而人類複雜多了。蕭敬騰的喜怒哀樂，家裡的貓狗都清楚感受到。蕭敬騰時常去動物醫院幫忙，當年看到小土狗“麻麻”時，它身上有很多皮膚病和傷口，可能永遠不會痊癒，於是當時他下定決心要領養並照顧這只狗。

去年9月，蕭敬騰又從台灣的中途之家領養流浪狗“咖啡”，但狗兒因怕生逃離家中。他徹夜未眠奔走找回它，經過32小時終於尋回。蕭敬騰認為，領養絕對比購買小動物優先，任何人如果有能力幫助一個小生命，那就去領養且付出耐心給它們。

孫儷 每隻都是心頭肉

中國女藝人孫儷屬狗也愛狗，家中養的4隻愛犬大部分都是收養的流浪狗，每只都是她的心頭肉。

孫儷曾在路邊遇到流浪狗，先送醫院檢查消毒後再帶回家送給兒子“等等”。兒子瞬間與狗兒成為好夥伴。2008年9月，她曾出版一本著作《帶我回家》講述自己和流浪狗的故事。

周潤發 多忙也要去領養

經常被大家野生捕獲的發哥（周潤發），為流浪狗出很多力，前陣子有人拍到他在南丫島幫助流浪狗，在碼頭主動幫忙推車送多隻流浪小狗上岸，獲得網民讚不絕口。

大家都知道發哥愛狗，他以前曾多次在愛護動物協會領養狗。雖然他工作繁忙，但仍然盡量親自照顧寵物，同時他覺得愛護動物協會的動物更需要有愛心的人照顧，不贊成去寵物店買狗。

宣萱 繼續領養流浪狗

香港藝人宣萱很愛狗，曾經從郊外公園的公廁、被遺棄在垃圾站、TVB電視台道具房和領養中心多處收養了流浪狗。她曾經歷過9只愛犬離世，因此家中設有9個狗骨灰盅來緬懷已逝的愛犬。雖然每次與愛犬離別她都很傷心，但仍舊繼續領養流浪狗。