賀歲MV又惹爭議 副首相：必對付 黃明志：狗一樣純搞笑

（八打靈再也17日訊）網絡紅人黃明志聲稱他製作的“狗一樣”賀歲音樂視頻（MV），純屬搞笑，而且視頻的拍攝地點是在布城大馬路旁的活動廣場，沒有任何宗教場所包括布城清真寺入鏡。

他是針對副首相兼內政部長拿督斯里阿末扎希表示“有關方面一定會向黃明志採取行動”的言論，而於昨日在上傳到優管的視頻中說，“狗一樣”是一首農曆新年賀歲歌曲，他是因為今年是狗年，所以才唱了關於各國的狗的叫聲的歌曲。

他說，“或許有人認為MV裡有不雅的成分，但那都是為了搞笑目的。”

他說，過往他也發表過以雞為主題的雞年賀歲歌曲，以及各類搞笑的農曆新年歌曲。

“（這些MV）的目的都是為了慶祝農曆新年，並沒有要侮辱任何種族或宗教的意思。”

黃明志指出，這支視頻的拍攝地點是在布城大馬路旁的活動廣場，並不是清真寺，觀眾在畫面中看到的背景是布城的主要道路、交通圈、兩排樹林及首相辦公室。

稱針對創意主題拍攝

他希望觀眾看清楚，整支MV裡沒有任何宗教場所入鏡；“我懇請各位宗教人士，不要因為看到錯誤的報道而憤怒。”

他說，布城風景優美、加上人群不繁雜，他早前也曾在布城拍攝過許多許多題材的視頻。

“身為導演的我，一直都只是在針對創意主題來拍攝，並不牽扯任何宗教、種族甚至政治問題。”

副揆警告一定對付

副首相兼內政部長拿督斯里阿末扎希週四作出警告，表示相信有關方面一定會針對黃明志所製作的狗年賀歲音樂視頻（MV）“狗一樣”，採取行動。

阿末扎希向612所宗教學校派發消防器材後說，由於黃明志的視頻再次觸動我國多元種族社會的敏感神經，倘若被採取行動，就不要責怪當局。

再次觸動敏感神經

他說，“這個人被放過很多次了，我們希望沒有人會藉機挑釁。這不是一個警告，我只是想告訴大家，有關方面一定會採取行動。”

他強調，我國始終應該保持多元種族、宗教與文化社區的和諧。

“Like A Dog狗一樣! ”這首以狗為主題的音樂視頻，是於農曆新年前上傳到優管（YouTube）。在這首註明18禁，背景為布城大馬路旁的活動廣場，畫面遠處則是首相辦公室的視頻中，舞蹈員全部戴上狗頭頭套，其中有一些所跳的舞蹈在模仿狗的動作。

社交媒體活動分子主席卡瑪魯丁阿末在視頻發佈後，指責該視頻內的舞蹈員在布城清真寺附近（布城清真寺與首相辦公室相距450米）跳色情舞蹈，並促通訊與多媒體委員會對黃明志的視頻展開調查。