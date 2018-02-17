地下鬥雞場利用獎杯掩人耳目 2賭徒避捕跌破頭

（雙溪大年17日訊）警方在大年初一展開取肅賭行動，在瓜拉吉底的油棕園破獲一個斗雞地下賭場，起獲逾14萬令吉現金，當場扣留76人包括8名華人。這個斗雞地下賭場利用獎杯掩飾賭博活動，不知情者還以為現場在進行合法的競技比賽。

吉州警方D7組和華玲刑事罪案調查組在昨晚大年初一展開這項“年柑行動”，行動中有2名賭徒在逃跑時跌破頭，被捕後已被送院治療。

落網者包括8華裔

這項行動由吉州刑事調查組主任米奧法力親自主導，率領7名官員及20名警員到位於瓜拉吉底的油棕園展開，而被捕者年介17至60歲。

吉州總警長拿督再納阿比汀今日發文告說，警方在上述行動充公41隻鬥雞、一架發電機、現金及少量冰毒，並援引1953年公開賭博法令7（2）條文及1953年動物保護法令44（1）（g）展開調查。

“在賭博現場起獲一些獎杯，相信是用來掩人耳目，讓公眾誤以為正在進行比賽。”

【懂多一點】

中國古代盛行鬥雞

斗雞是世界各地幾乎都有的娛樂傳統，利用雞形目的鳥（也有其他目的）在發情期好鬥的特點，來進行比賽。鬥雞中國古代盛行的一種遊戲。

鬥雞時將把兩隻性情兇猛的公雞放在一起，它們就會激烈地互相啄咬起來，還會用距劈擊對手。

如果兩雞相鬥了很久，都有疲憊之態，還要用水將它們噴醒，使之振奮，重新投入戰鬥，直到有一隻公雞敗下陣來。

鬥雞的場面是相當激烈的，兩隻雞鬥得難分難解，勢不兩立，鬥完後雞冠流血，啼叫無力。