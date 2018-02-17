【英超聯賽】丐幫4球員奇葩盜竊 私自開走路邊出租車

（加泰羅尼亞17日訊）根據英國媒體BBC、《每日鏡報》的消息，英超球會“丐幫”西布隆陣中的4名球員本周竟然在巴塞羅納做出傻事，他們聯手偷了一輛停放路邊的出租車，然後將車開回下榻酒店門前，大搖大擺的睡覺去了。目前，這4人已經認罪，並公開道歉。

西布隆目前在英超墊底，保級壓力非常大，主帥帕杜趁著聯賽空檔時間帶全隊一起去巴塞羅納拉練，他希望這可以讓球員們放鬆，以便更好的參加未來的比賽。但現在，帕杜估計會後悔這麼做，因為他的球隊成為了全世界的笑柄。出事的四名球員分別是埃文斯、巴裡、利弗莫爾以及邁希爾，年薪高達百萬鎊的他們竟然做出了偷竊的事情，讓人不知說啥好。

事情的經過大概是這樣的：本周的某一個晚上，這4名球員打車離開了他們下榻的酒店，並到外面尋歡作樂。在凌晨5點半的時候，玩累的他們才想起來回酒店。當時，街道上並沒有什麼車子，等不及的四人忽然發現路邊上停著一輛出租車，而車裡並沒有司機。也不知道是出於好玩還是省錢的心理，他們決定將車子偷走。於是，四人成功的偷走了出租車，並將車子開到了酒店門口。隨後，他們四人直接回賓館睡覺了，將車子扔在酒店門口。

已獲釋返回英國

當地警方表示：“當他們離開的時候，發現了停在路邊的出租車，當時司機正好短暫離開。於是，他們控制了這輛車，車子是在凌晨5點30分被偷的。早晨8點30分，車子被還給了司機。我們並沒有逮捕這4人，他們已經回到了英格蘭，但他們正接受警方的調查。他們已經就此事提供了證詞，這些資料會移交給法官。”

西布隆發表聲明：“我們可以證實，本周的集訓期間，我們有四名成年球員捲入到一樁事件中。球會已經對此事進行了調查，這些球員將會接受法律的制裁。在調查結果正式出來前，我們不會再做進一步的評論。”帕杜也很無語：“這不是我想看到的，我帶領球隊去那裡是為了準備後面的比賽。這些球員違反了球隊的規定，這是不可接受的。”

聯合聲明道歉反省

隨後，涉事的四名球員發表聯合聲明道歉：“我們向球迷、球會、主教練以及隊友道歉，這件事情給球隊帶來了嚴重的負面影響。我們主動認錯，希望這可以避免給隊友們帶來更大的傷害。我們沒有遵守職業道德，違反了球隊規定，我們正進行深刻的反省。我們會全力配合球會的調查，當然，我們向球迷保證，我們依然會認真訓練，跟球隊一起度過難關。”