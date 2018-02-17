美起訴13俄人3公司 首刑事檢控俄干預大選

（華盛頓、莫斯科17日訊）美國通俄案的調查再有進展，領導調查的特別檢察官米勒昨天入稟控告13名俄羅斯人和3家俄羅斯公司，指他們透過社交媒體宣傳，意圖干預2016年美國大選，以削弱民主黨候選人希拉里的當選機會，這是美國首次對俄羅斯非法干預總統選舉作出刑事檢控。

美國司法部副部長羅森斯坦早前任命米勒調查通俄案，並於當天舉行記者會宣布起訴相關人士和公司。聯邦政府的入稟狀指，涉案的俄羅斯人和公司於2014年起成立一個以聖彼得堡作基地的“互聯網研究局”，並以盜用得來的美國人資料為名，購買互聯網廣告，假裝成美國政界活躍分子貶低候選人，擾亂選情，包括2016年美國大選。羅森斯坦說，相關行動並不代表俄羅斯成功影響美國大選結果。

特朗普稱證明清白

米勒的調查發現，被告在大選前幾個月，每月以逾120萬美元(約467萬令吉)的預算，在臉書和推特等社交平台登廣告。被告全被控以“串謀欺詐美國”罪名，有3名被告再加控陰謀電匯詐騙和銀行欺詐，5人被控重大身份盜竊。俄羅斯外交部形容，美國控告13名俄羅斯人干預大選之舉非常荒謬。

據報，涉案的俄羅斯人又曾與特朗普陣營的“不知情人士”接觸，並指他們有一個規模更大的計劃挑撥美國政治體系。特朗普一直不願承認俄方曾干預大選，在聆聽有關入稟狀匯報後，即在推特回應，指相關人士的行動由2014年開始，遠比他宣布參與大選的時間更早，而大選結果未受影響，其競選團隊沒有勾結俄國、亦無密謀。

俄形容指控荒謬

其中一名被控俄國人，被稱為“普汀廚師”的聖彼得堡商人普里高津，於起訴書中被指該批購買互聯網廣告的公司是由他出資。普里高津回應說，“若他們想要見魔鬼，就放馬過來”。