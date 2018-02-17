每到農曆新年，不論電視台的賀歲節目，放煙花配樂，或者是電台播歌，一定少不了大家耳熟能詳、朗朗上口的《恭喜恭喜》、《賀新年》及《財神到》；廣東歌《歡樂年年》、《迎春花》等等。這些傳統新年歌，自推出以來至今仍稱霸歌壇。只要旋律響起，大家都會跟著哼唱。

《歡樂年年》大小都懂哼唱

聽廣東歌長大的聽眾，聽到這首歌，都會哼唱兩三句。這首歌由關聖佑包辦曲詞。關聖佑曾擔任亞洲電視台的音樂總監，亞視全盛時期的電視劇《秦始皇》、《武則天》及《王昭君》，也是他在任時期負責的劇集音樂製作，其中羅嘉良主唱的《秦始皇》主題曲，也是由他作曲。昔日熒幕情侶鄭少秋和汪明荃合唱的版本，最為經典。

《祝福你》華納幫最風行

由顧嘉煇作曲、黃霑填詞，有不少歌星翻唱不同版本，其中90年代華納群星的版本最為讓近代觀眾熟悉，特別是在喜慶場合或是大合唱，這首歌必列入其中。

《喜氣洋洋》適用節日喜慶

1979年，徐小鳳在新力的第2張唱片《夜風中》收錄的其中一首歌《喜氣洋洋》，作曲人是日本的五輪真弓，填上廣東詞的是鄭國江。填詞人的野心不大，只想寫一首給喜慶場合應景的助興歌。唱片推出的時候，因這首歌帶有濃厚的節日氣氛而受到注意，現時更廣泛適用於任何節日喜慶。

《迎春花》充滿春天氣息

曲調輕快的《迎春花》是姚敏創作，原唱是1950年代知名歌手、有“中國歌后”美譽的張露，張露也是歌手杜德偉母親。“正月裡來迎春花兒開，迎春花開人人愛”，張露清亮嗓音唱著《迎春花》，充滿春天氣息。

《大地回春》情景恰到好處

1947年由吳鶯音主唱的《大地回春》，歌詞“歡迎大地回春，枝頭朵朵花如錦”描寫春天的情景恰到好處，詞曲意境俱已入臻境。沒想到這首歌的存在已超過半世紀，至今依然傳唱中。

《財神到》華粵各創經典

這是家喻戶曉的新年歌曲，敲鑼打鼓喜氣洋洋，收錄在歌手劉文正1981年專輯《恭喜恭喜》。“財神到，財神到，財神來到我家的大門口，迎財神，接財神，把財神接到我家裡頭”，祈求新的一年財源滾滾來。

《財神到》是資深音樂人黃仁清的作品，這首歌不知被翻唱多少遍，其中龍飄飄的演唱亦深得人心，至今無人能超越。

廣東新年歌《財神到》1978年誕生，由許冠傑作曲兼演唱，1994年林子祥翻唱，兩個版本同樣得到觀眾的喜愛。由於歌曲帶有西式元素，歌詞配合社會喜歡錢的心態，不管在哪個年代聽，仍能引起大眾的共鳴。

《恭喜恭喜》 原是抗戰勝利

《恭喜恭喜》的詞曲創作人陳歌辛，有“歌仙”之稱，1946年以筆名“慶餘”詞曲創作《恭喜恭喜》。

原本這是恭喜抗戰勝利（1935年）的歌曲，由姚敏、姚莉兩兄妹合唱。倆人合唱“恭喜”兩字多達數十次，卻不會令人感到厭煩，歌詞“每條大街小巷，每個人的嘴裡，見面第一句話，就是恭喜恭喜”簡單易上口，旋律編曲也很簡練。全首歌有五段，其中第二及第四段本是富有口號味道的歌詞，後來改為極富新年氣息的賀歲歌詞。一些翻唱者的譜曲中，多半還再加上鑼鼓聲，以凸顯新年歡樂的氣氛。

《賀新年》鄧麗君助流傳

原唱者張帆，曾演出《四世同堂》和《那五》等多部電視劇中的母親角色，歌曲包括《故鄉曲》、《臭蟲歌》及《滿場飛》等流傳甚廣的歌曲，實為老一代“三棲明星”。

《賀新年》由陸麗（嚴折西）作詞、候湘（李厚襄）作曲，是張帆於1948年灌成的78轉黑膠唱片，每個人皆會哼愛唱，更是當年電台在新年期間密播的熱門新年歌。“賀新年，祝新年，新年啊年連年，願大家都過個太平年”，歌曲節奏歡快，年味非常濃厚。後來鄧麗君翻唱，甜美溫柔的嗓音，更是令人著迷。

《恭喜發財》 年復一年傳頌