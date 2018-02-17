西南方接貴神 升貴人運 助旺求學 升職加薪

（檳城14日訊）踏入2018年戊戌狗年，馬來西亞著名風水相理顧問何宜娟指出，今年財神和喜神的位置分別處於“凶位”，即北方有“五鬼”，東北方又有“死門”，所以不適合接財神與喜神。

她說，若想要提升貴人運、助旺求學、升職加薪，則建議迎接西南方的貴神。

她說，迎接貴神的吉日可選在農曆正月初一，吉時是凌晨12時至1時之間（相衝生肖： 雞、 馬）；選擇吉時：凌晨3時至5時（相衝生肖： 雞、猴）；選擇吉時：清晨5時至早上7時之間（相衝生肖： 雞）；選擇吉時：早上9時至11時之間（相衝生肖： 雞、豬）；選擇吉時：早上11時至下午1時之間（相衝生肖：雞、鼠）。

她指出，肖雞的朋友，正月初一不適宜迎接貴神。

“根據習俗，接貴神也是屬於祈福的一種。一般上吃完團圓飯後，許多家庭都會在家擺放桌子，準備好供品、香燭等，然後根據貴神降臨方向，選擇適宜的吉時膜拜，迎接貴神的到來。”

接貴神須沐浴更換新衣

“接貴神與接財神所使用的供品都是一樣，一張鋪上紅布的四方桌子；酒或茶各3杯；鮑魚、發菜、乾蠔、乾冬菇、蓮藕、生菜、洋蔥、芹菜；黃梨、橙、橘、黃柑、水晶梨、李子、紅葡萄、香蕉；年糕、花和一盤元寶；長壽香和檀香各三炷、紅燭一對、香爐一個；金銀衣紙一份。”

“不過，準備供品的份量和數量以3份或5份為准，每份3個或5個，忌用雙數。”

她提醒，接貴神時，必須沐浴清潔並更換新衣。此外，盡可能打開所有屋內外的燈，燈火通明，以迎向新年的吉祥之兆。

她說，若無法在家裡迎接貴神，則可在大年初一去香火鼎盛的廟宇搶上頭炷香，以便能“搶頭彩”，比別人先拔頭籌得到神明的眷顧。

◆年初一開運法

何宜娟建議，大年初一早上9時至下午1時，可以選擇到貴神“吉位”的西南方位出發，去廟宇上香或出外向西南方行走一圈，可以有破舊立新之兆。尤其早上9時至下午1時到長輩親友家拜年，也可讓你在當年容易得到貴人，以便讓你全年興旺康泰。

迎春出行途中，千萬不可說不吉利的話，途中也選擇不要經過如醫院、警局或墳場不吉利的地方。同時也不可隨意回頭或返家中拿東西，否則這個開運偏方就不靈驗了。

◆年初二開年飯

何宜娟指出，民間習慣在年初一接貴神之後，在年初二就會拜神“開年”，又叫“頭禡”，通常這一天也是外嫁女兒與女婿回娘家拜年的日子。

一般“頭禡”會在年初二早上時段安排一家人共食早飯。但必須在煮熟所有祭品，並拜祭神靈後才可進食。吃過開年飯之後，才可以掃地和免除所有禁忌。

年初二當天可以選擇吉時上午9時至11時（相沖生肖：狗、豬）或選擇上午11時至下午1時（相沖生肖：狗、鼠）。

◆年初三祈福日

何宜娟說，拜太歲必須於正月內進行，而且最好是在立春之後，農曆正月十五（即3月2日）之前拜太歲。她說，今年肖狗者是犯“值太歲”、肖龍者犯“沖太歲”、肖牛犯“刑太歲”、肖雞者犯“害太歲”、肖羊者犯“破太歲”。

她聲稱，大年初三可拜太歲，吉時上午9時至11時（相沖生肖：鼠）；正月初七（2月22日），吉時上午11時至下午1時（相沖生肖：兔）；正月十三（2月28日），吉時上午9時至下午1時（相沖生肖：雞）。

◆年初四開市大吉

打工一族，如果工作的地方有供奉神明，就可選擇在吉時進行拜祭，否則可先在家中拜祭神明，心中默默祈求順風順水，然後再按照吉時回到公司，打開電腦，便可以開工大吉。開工吉日當天，老闆可以事先準備好開工祭品，當中包括水果（三種或五種均可）、湯圓（三碗）、清茶（三杯）、發糕（五粒，並在發糕下壓紅包）及清香（三炷）。

“當敬神完畢，可以打開店門或生財工具，作為開工象徵，同時也可以在店面外掛兩顆帶葉的白籮卜，代表新年好彩頭，並放一盆木炭在門邊，代表生意越燒越旺。”

“至於一些在外國公司上班的主管，可以考慮開工當天派紅包與糖果給員工，象徵一年里能夠與員工和睦相處。”

開市吉日是正月初四（2月19日），吉時：早上9時至早上11時（相沖生肖：鼠）或正月初八（2月23日），吉時：早上9時至早上11時（相沖生肖：龍）

◆年初九拜天公

拜天公膜拜儀式是從凌晨12時開始至天亮。在初八當天，人們必須齋戒沐浴，整肅衣冠，然後在正廳前面擺設祭壇，並選擇吉時拜祭就能夠催動“吉象”，達到趨吉避兇的作用。年初九吉時是落於凌晨1時至凌晨3時（相沖生肖：蛇、羊）或凌晨3時至清晨5時（相沖生肖：蛇、猴）。