春節燃放煙火爆竹 中國部分地區或現空污

（北京14日訊）農曆新年將至，中國不少市民都關心霧霾會否來襲，影響過年活動。中國環保部昨天通報，今年除夕到正月初六期間，全國環境空氣質量總體形勢較好。大部分地區空氣質量以良至輕度污染為主，但鑑於春節期間民眾燃放煙火、爆竹的影響，華北和西北部分地區可能出現中至重度污染。

環保部門指，華北地區明天至週六的空氣擴散條件轉差、風速減小、相對濕度增加，且可能出現區域性逆溫過程；北京、天津、河北的中南部、山東西部和河南大部地方受此影響下，預計出現一次區域性中至重度污染。直到下週二起，受較強冷空氣影響，污染過程將由北至南逐步緩解。

至於東北、華東、華南及四川盆地等地，則因春節期間受煙火爆竹燃放影響，部分地區或出現中至重度空氣污染。

另外，本週日起受沙塵影響，新疆南疆可能出現中至重度空氣污染。

北京收緊放炮竹政策

今年春節，北京市收緊燃放煙火和爆竹政策，在五環路內實施全面禁放；五環路外，由各區根據公共安全和公共利益的需要，分成禁放區域和限放區域。禁放區域為全面禁放，限放區域可於除夕至初一的全天、初二至十五過了凌晨不得燃放。此外，空氣重污染橙色和紅色預警期間，全市禁售及禁放煙火和爆竹。

據了解，今年全北京市只設有87個煙火爆竹零售點，較去年同期下跌超過80%。北京市民普遍支持這項新的規管政策，認為可以更安全及有助改善空氣污染。