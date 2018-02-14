（檳城14日訊）踏入2018年戊戌狗年，馬來西亞著名風水相理顧問何宜娟指出，今年財神和喜神的位置分別處於“凶位”，即北方有“五鬼”，東北方又有“死門”，所以不適合接財神與喜神。

她說，若想要提升貴人運、助旺求學、升職加薪，則建議迎接西南方的貴神。

她說，迎接貴神的吉日可選在農曆正月初一，吉時是凌晨12時至1時之間（相衝生肖： 雞、 馬）；選擇吉時：凌晨3時至5時（相衝生肖： 雞、猴）；選擇吉時：清晨5時至早上7時之間（相衝生肖： 雞）；選擇吉時：早上9時至11時之間（相衝生肖： 雞、豬）；選擇吉時：早上11時至下午1時之間（相衝生肖：雞、鼠）。

她指出，肖雞的朋友，正月初一不適宜迎接貴神。

“根據習俗，接貴神也是屬於祈福的一種。一般上吃完團圓飯後，許多家庭都會在家擺放桌子，準備好供品、香燭等，然後根據貴神降臨方向，選擇適宜的吉時膜拜，迎接貴神的到來。”

接貴神須沐浴更換新衣

“接貴神與接財神所使用的供品都是一樣，一張鋪上紅布的四方桌子；酒或茶各3杯；鮑魚、發菜、乾蠔、乾冬菇、蓮藕、生菜、洋蔥、芹菜；黃梨、橙、橘、黃柑、水晶梨、李子、紅葡萄、香蕉；年糕、花和一盤元寶；長壽香和檀香各三炷、紅燭一對、香爐一個；金銀衣紙一份。”

“不過，準備供品的份量和數量以3份或5份為准，每份3個或5個，忌用雙數。”

她提醒，接貴神時，必須沐浴清潔並更換新衣。此外，盡可能打開所有屋內外的燈，燈火通明，以迎向新年的吉祥之兆。

她說，若無法在家裡迎接貴神，則可在大年初一去香火鼎盛的廟宇搶上頭炷香，以便能“搶頭彩”，比別人先拔頭籌得到神明的眷顧。