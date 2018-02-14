【歐冠】客場大勝瑞士冠軍 曼市4威

（瑞士.巴塞爾14日訊）英超領頭羊曼市週二在歐冠聯賽16強首回合較量，倚靠阿奎羅傳射建功、京多安梅開二度、貝納爾多攻進1球，在客場以4比0大勝巴塞爾，一隻腳已經踏進了8強門檻。

兩隊以往從來沒有交過手。巴塞爾面對英格蘭球隊的戰績為7勝8和13負，其中主場6勝3和5負，近4次主場對英超球隊取勝3場，戰勝了包括曼聯、利物浦和切爾西，唯獨負予阿申納。

巴塞爾在歐戰淘汰賽5次對陣英格蘭球隊，只有一次晉級，那是2012/13賽季的歐聯複賽，他們在點球戰淘汰熱刺。

曼市的首發有孔帕尼和德爾夫輪換出場，席爾瓦回到替補席，德布勞內解禁復出。

曼市一開場就逐漸控制了比賽，貝納爾多傳中，京多安頭球攻門被撲出。隨後埃德森出擊失誤，險些為主隊送出一次機會，所幸奧塔門迪及時解圍。

主隊的奧貝林強一次突禁區右側，在奧塔門迪防守下摔倒，但是裁判拒絕判罰點球，引起了主隊球迷的強烈不滿。

德布勞內屢失機會

第14分鐘，曼市獲得角球，德布勞內開出，京多安小禁區邊緣頂入近角，1比0。

第18分鐘，曼市擴大比分，斯特林左路下底傳中被擋出，貝納爾多禁區右側12碼處胸部停球抽射，皮球被瓦茨利克撲擋折射進入遠角，2比0。

第23分鐘，曼市就鎖定勝局，費南迪尼奧傳球，阿奎羅從25碼處抽射直入左下角，3比0。第37分鐘，藍月軍團幾乎再進一球，德布勞內禁區邊緣勁射稍稍高出橫樑。

下半場，曼市續牢控戰局。德布勞內禁區前勁射又被瓦茨利克撲救。主隊的埃爾尤努西遠射被埃德森撲出，斯托克爾角球混戰頭球攻門偏出。

第53分鐘，阿奎羅傳球，京多安禁區弧頂抽射，皮球緊貼右側立柱入網，4比0。薩內隨即替換斯特林出場，德布勞內也被席爾瓦換下。

主隊嘗試破蛋，斯托克爾左路斜傳，奧貝林小禁區右側頭球攻門偏出。埃爾尤努西接著禁區右側勁射也被埃德森救出。奧貝林任意球射門被埃德森撲擋沒收。

第88分鐘，迪耶對京多安犯規，引發雙方爭執，兩人皆被黃卡警告。