捏造普汀擴張版圖野心　 荷外長撒謊下台

（阿姆斯特丹14日訊）荷蘭外長澤爾斯特拉因為謊稱見過俄羅斯總統普汀，聽他講述“大俄羅斯”計劃，被迫下台。荷蘭國會因此對首相呂特提出不信任動議，但動議在101名議員反對，43名議員支持的情況下被否決。

擔任外長只有4個月的澤爾斯特拉向國會表示，這是他政治生涯中，犯下的最大錯誤。

澤爾斯特拉於2016年在執政黨自由民主人民黨的一個競選活動上稱，他在2006年任職于殼牌石油公司，曾赴普汀的鄉間宅邸出席活動，親耳聽到普汀大談“大俄羅斯”計劃。普汀宣稱，白俄羅斯、烏克蘭、波羅的海三國和哈薩克，都是“偉大俄羅斯”的一部分，顯示俄國野心勃勃。

首相逃過不信任動議

不過，澤爾斯特拉周一接受荷蘭《人民報》專訪時坦承，他不在現場，只是有出席會談的人，向他透露普汀說過這些話。而他認為，普汀的說法在地緣政治上太重要，才會自稱曾出席這場會談，假稱是自己親耳聽到，來保護洩漏消息給他的人。

實際上，聽到普汀講“大俄羅斯”的，是殼牌公司前總裁范德偉，澤爾斯特拉是在會後聽到了他的轉述而已。范德偉又指，澤爾斯特拉歪曲了普汀的說法，當時普汀僅稱“歷史上的『大俄羅斯』要比現在的俄羅斯大”，並非想在當下建立“大俄羅斯”。

新聞曝光後，不僅反對黨批評他損害荷蘭的“國際聲譽”，執政黨聯盟也開始與他保持距離。首相呂特也指他犯了大錯。

反對黨批損害荷蘭聲譽

據了解，呂特在上月29日就已知情。國會議員質疑呂特為何未及早通知國會關於澤爾斯特拉的謊言，呂特坦承：“這是我個人的錯誤判斷。”他說：“我沒想到這件事會造成政治效應。我低估了這個謊言的影響。”

澤爾斯特拉原定昨天飛往俄羅斯，出訪俄羅斯，跟進2014年馬航客機被俄製導彈擊落事件。辭職消息傳出後，俄羅斯外交部說，荷蘭已取消澤爾斯特拉的訪俄計劃。