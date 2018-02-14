公積金局大廈火災 保麗龍牆違規 養老金沒事

（八打靈再也13日訊）位於靈市加星路的僱員公積金局（KWSP）大廈，因裝修工人在建築外進行裝修時的一個小意外，導致濺射的火花點燃了建築的保麗龍外牆而起火，逾百名公眾及職員及時逃出火海，沒有人傷亡。這起火患於今天早上11時50分左右發生，火勢因炎熱的天氣及風勢迅速蔓延，現場更冒起滾滾濃煙，場面嚇人；這起火患也造成聯邦大道大堵塞，交通癱瘓。
天氣炎熱風勢助長蔓延
全國消防及拯救局副總監（行動）拿督賽曼說，消拯局是在今午11時53分接獲投報後，立即調派靈市7區、白沙羅、巴生、漢都亞路及班底消拯隊伍共70人，在5分鐘內趕抵現場灌救。
他指出，火患發生時，公積金局裡的公眾及職員逾百人，事發後已疏散到安全地點，沒有人受困及傷亡。
他披露，根據當局初步調查，這起火患肇因是維修工人在維修時濺起的小火花引起。
賽曼說，由於燃燒的保麗龍外牆是易燃物，加上天氣炎熱，所以在風勢助長下迅速蔓延。
據知，消拯員已於下午1時許撲滅火勢。
消拯局：保麗龍外牆不合規格
全國消防及拯救局副總監（行動）拿督賽曼說，雖然火勢看起來很大，幸波及的僅是建築物左側及後方的保麗龍外牆，建築內部只是輕微受損，結構不受影響。
不過，他透露，火災中燃燒的保麗龍外牆是易燃且不符合規格的；根據法令，建築物不可使用易燃材料，所以這可能已經觸犯法令。
他呼籲若任何建築物使用這種保麗龍外牆，應該立即更換，避免釀悲劇。
賽曼說，消拯局會在全國進行檢查及執法，確保所有建築物的安全。
民眾：聞巨響整間房震動
在公積金局大廈準備申請提款買屋的民眾諾麗亞娜（36歲）說，當時她乘搭巴士到來呈交文件時，聽見一聲爆炸似的巨響，之後職員驚喊大廈著火，要在場者逃命。
飽受驚嚇的諾麗亞娜說，當時她在領取號碼等待與官員會面時，突然聽到巨響，整間房好似震動了一下，然後就有職員說發生火災，立即疏散在場者。
職員以為火警練習
她說，那時她嗅到濃煙焦味，並在發生大廈起火時，立即與眾人逃命。
此外，在該局工作18年的職員阿茲米說，由於該局經常進行火警聯繫，因此火患發生時，以為只是火警練習，不料卻是真的發生火災。
他指出，當時他不以為意，得知真的發生火災時，立即疏散所有人。
警：只是意外無刑事因素
靈市警區副主任庫馬沙利曼說，警方初步相信火災並沒有刑事因素，只是一場意外。
不過，他說，確實的肇因，仍有待消拯局鑑證組調查鑑定後，方可作準。
他指出，警方這次是受召前來協助消拯局的灌救行動，把公眾及職員疏散到安全地點，並派出交警維持交通秩序。
此外，現場所見也有3輛停泊在起火外牆下的轎車因來不及移走，遭起火後掉落的外牆擊中，導致車頭部分也起火燃燒損毀。
靈市分局已58年歷史
翻開歷史資料，遇火的靈市公積金局已有58年歷史。
資料顯示，這棟位於雪州及吉隆坡交接的公積金局，曾經在1960至1995年作為公積金局總部長達35年。
這間公積金局在2004年曾進行翻新維修，提升了安全措施及增設電子設備。
此外，該局也新建服務大樓，方便公眾處理存款、登記資料及諮詢等服務。
公積金局派定心丸 存款資料未受影響
（八打靈再也13日訊）別擔心，養老金還在！僱員公積金局（EPF）向會員派定心丸，指八打靈再也分局所發生的火患事故，不會影響會員資料的完整性和存款。靈市公積金局大火焚毀近半棟大樓，不少公積金存戶表示擔心存款或戶頭資料受影響；公積金局已即刻作出回應，說明火患不會影響會員的存款和戶頭資料的完整性。
公積金局發表文告提到，在發生火患事件后，八打靈再也分局已暫時關閉， 直至另行通知。
文告說，分局危機管理組正与消防隊展開合作，以确保火勢不會蔓延至其他樓層和周圍地區。
文告強調，有鑑于客戶和職員的安全是該局优先考量的事項，清空建筑物的工作已在進行，辦公室和服務柜台已關閉。
“有意與公積金局進行交易的雇主，受促前往最臨近的分局，即位于拉惹勞勿路的公積金局總部。”
“會員可聯系公積金局客戶管理中心，電話號碼是03-89226000，或登錄http://enquiry.kwsp.gov.my 查詢。”
不影響會員提款
此外，公積金局也表明，火患沒造成傷亡，而會員的存款也不會受影響。
據知，火患發生後，社交媒體瘋傳不少陰謀論的內容，包括會員擔心存款可能受影響、戶口被換、或機密文件被燒毀。
公積金局強調， 這場火災不會影響會員提款程序。
系統中斷不能提款假消息
（八打靈再也13日訊）今早八打靈再也加星路僱員公積金局大廈發生的火患導致公積金局系統中斷6個月及不能提款，是假消息。
公積金局分局在今早約11時發生火災後，社交媒體較後迅速流傳一則公積金局發出的正式聲明，內容指系統因神秘火災引起的修复工作中斷6個月。在此期間不能提款，對造成的任何不便表示誠摯歉意。
公積金局受詢時說，這則聲明是假的。
“會員依然可以如常到鄰近的分局提款，火災不會影響提款程序。”