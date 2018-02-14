公積金局大廈火災 保麗龍牆違規 養老金沒事

（八打靈再也13日訊）位於靈市加星路的僱員公積金局（KWSP）大廈，因裝修工人在建築外進行裝修時的一個小意外，導致濺射的火花點燃了建築的保麗龍外牆而起火，逾百名公眾及職員及時逃出火海，沒有人傷亡。這起火患於今天早上11時50分左右發生，火勢因炎熱的天氣及風勢迅速蔓延，現場更冒起滾滾濃煙，場面嚇人；這起火患也造成聯邦大道大堵塞，交通癱瘓。

天氣炎熱風勢助長蔓延

全國消防及拯救局副總監（行動）拿督賽曼說，消拯局是在今午11時53分接獲投報後，立即調派靈市7區、白沙羅、巴生、漢都亞路及班底消拯隊伍共70人，在5分鐘內趕抵現場灌救。

他指出，火患發生時，公積金局裡的公眾及職員逾百人，事發後已疏散到安全地點，沒有人受困及傷亡。

他披露，根據當局初步調查，這起火患肇因是維修工人在維修時濺起的小火花引起。

賽曼說，由於燃燒的保麗龍外牆是易燃物，加上天氣炎熱，所以在風勢助長下迅速蔓延。

據知，消拯員已於下午1時許撲滅火勢。

消拯局：保麗龍外牆不合規格