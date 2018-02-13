大火揭建築不符規格 KWSP外牆竟是保麗龍

（八打靈再也13日訊）位於靈市加星路的僱員公積金局（KWSP）大廈，因裝修工人在建築外進行裝修時的一個小意外，導致濺射的火花點燃了建築的保麗龍外牆而起大火，逾百名公眾及職員及時逃出火海，沒有人傷亡。
這起火患於今天早上11時50分左右發生，火勢因炎熱的天氣及風勢迅速蔓延，現場更冒起滾滾濃煙，場面嚇人；這起火患也造成聯邦大道大堵塞，交通癱瘓。
疏散逾百公眾職員
全國消防及拯救局副總監（行動）拿督賽曼說，消拯局是在今午11時53分接獲投報後，立即調派靈市7區、白沙羅、巴生、漢都亞路、班底消拯隊伍共70人，在5分鐘內趕抵現場灌救。
他指出，火患發生時，公積金裡的公眾及職員逾百人，事發後他們已疏散到安全地點，沒有人受困及傷亡。
他披露，根據當局初步調查，這起火患肇因是維修工人在維修時濺起的小火花引起。
賽曼說，由於燃燒的保麗龍外牆是易燃物，加上天氣炎熱，所以在風勢助長下迅速蔓延。
據知，消拯員已於下午1點多撲滅火勢。
大廈暫關評估維修
公積金局副首席執行員（營運）拿督莫哈末納因向僱員派出定心丸，並指公積金局裡所有的資料都有備份，公眾無需擔心丟失資料。
他保證公積金局裡所有的資料都有備份，所以公眾無需擔心。
此外，他透露，這間分局裡有700名員工工作，員工隨後也會被安排到其他的分局工作。
莫哈末納因說，這起火患發生後，該局將暫時關閉，以進行評估損失及進行維修。
警初步相信是意外
靈市警區副主任庫馬沙利曼說，警方初步相信火災並沒有刑事因素，只是一場意外。
不過，他說，確實的肇因，仍有待消拯局鑑證組調查鑑定後，方可作準。
他指出，警方這次是受召前來協助消拯局的灌救行動，把公眾及職員疏散到安全地點，並派出交警維持交通秩序。
此外，現場所見也有3輛停泊在起火外牆下的轎車因來不及移走，遭起火後掉落的外牆擊中，導致車頭部分也起火燃燒損毀。
建築結構不受影響
全國消防及拯救局副總監（行動）拿督賽曼說，雖然火勢看起來很大，幸波及的僅是建築物左側及後方的保麗龍外牆，建築內部只是輕微受損，結構並不受影響。
不過，他透露，火災中燃燒的保麗龍外牆是易燃且不符合規格的；根據法令，建築物不可使用易燃材料，所以這可能已經觸犯法令。
他呼籲若任何建築物使用了這種保麗龍外牆，應該立即更換免釀悲劇。
賽曼說，消拯局會在全國進行檢查及執法，確保所有建築物的安全。
半年不能提款 假消息
（八打靈再也13日訊）今早八打靈再也加星路僱員公積金局大廈發生的火患導致公積金局系統中斷6個月及不能提款，是假消息！
該公積金局分局在今早約11時發生火災後，社交媒體較後迅速流傳一則公積金局發出的正式聲明，內容指該局系統因神秘火災引起的修复工作中斷6個月。在此期間不能提款。對造成的任何不便表示誠摯的歉意。
公積金局在受詢時對記者說，這則聲明是假的。
“會員依然可以如常到任何鄰近的分局提款，火災也不會影響提款的程序。”