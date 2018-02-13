大火揭建築不符規格 KWSP外牆竟是保麗龍

（八打靈再也13日訊）位於靈市加星路的僱員公積金局（KWSP）大廈，因裝修工人在建築外進行裝修時的一個小意外，導致濺射的火花點燃了建築的保麗龍外牆而起大火，逾百名公眾及職員及時逃出火海，沒有人傷亡。

這起火患於今天早上11時50分左右發生，火勢因炎熱的天氣及風勢迅速蔓延，現場更冒起滾滾濃煙，場面嚇人；這起火患也造成聯邦大道大堵塞，交通癱瘓。

疏散逾百公眾職員

全國消防及拯救局副總監（行動）拿督賽曼說，消拯局是在今午11時53分接獲投報後，立即調派靈市7區、白沙羅、巴生、漢都亞路、班底消拯隊伍共70人，在5分鐘內趕抵現場灌救。

他指出，火患發生時，公積金裡的公眾及職員逾百人，事發後他們已疏散到安全地點，沒有人受困及傷亡。

他披露，根據當局初步調查，這起火患肇因是維修工人在維修時濺起的小火花引起。

賽曼說，由於燃燒的保麗龍外牆是易燃物，加上天氣炎熱，所以在風勢助長下迅速蔓延。

據知，消拯員已於下午1點多撲滅火勢。

大廈暫關評估維修

公積金局副首席執行員（營運）拿督莫哈末納因向僱員派出定心丸，並指公積金局裡所有的資料都有備份，公眾無需擔心丟失資料。

他保證公積金局裡所有的資料都有備份，所以公眾無需擔心。

此外，他透露，這間分局裡有700名員工工作，員工隨後也會被安排到其他的分局工作。

莫哈末納因說，這起火患發生後，該局將暫時關閉，以進行評估損失及進行維修。

警初步相信是意外

靈市警區副主任庫馬沙利曼說，警方初步相信火災並沒有刑事因素，只是一場意外。

不過，他說，確實的肇因，仍有待消拯局鑑證組調查鑑定後，方可作準。

他指出，警方這次是受召前來協助消拯局的灌救行動，把公眾及職員疏散到安全地點，並派出交警維持交通秩序。

此外，現場所見也有3輛停泊在起火外牆下的轎車因來不及移走，遭起火後掉落的外牆擊中，導致車頭部分也起火燃燒損毀。

建築結構不受影響