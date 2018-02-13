【歐冠】皇馬 火 拚巴黎

（馬德里13日訊）歐冠16強淘汰賽拉開帷幕，在週二率先展開兩場較量中，衛冕冠軍皇家馬德里首回合將坐鎮伯納烏球場迎戰法甲豪門巴黎圣傑門，以內馬爾為首的“CNM”組合年輕有活力，由C羅納多領銜的“BBC則”經驗實力兼備，兩支攻力強勁的球隊對撼，勢必火花四濺。皇馬在小組賽中被熱刺壓制，只能以小組第二的身份參加16強淘汰賽的抽籤，結果一抽就抽到了處於上升期的巴黎圣傑門，這對以爭奪冠軍為目標的兩隊而言都不是一個好消息。

巴黎圣傑門本賽季延續國內賽事統治級表現，法甲領跑12分，法國杯和法聯盃保持爭冠希望；皇馬則大相逕庭，聯賽進行半程就基本宣告衛冕失敗，甚至還創造了球隊半程落後領頭羊最大分差的恥辱紀錄。

不過，最近皇馬的狀態正在一步步復甦，尤其是球隊頭號球星C羅，已經成為了皇馬取勝的風向標。因為最近幾場比賽裡，皇馬取得了三場西甲勝利，C羅每場比賽都至少有打進兩球以上，上週末更是上演了本賽季的首次帽子戲法，近6場比賽裡交出了7個進球和2次助攻，讓皇馬有更多的底氣去迎戰大巴黎。

納喬頂替卡瓦哈爾

不得不提的是，比起西甲前陣子的低迷，C羅在歐冠賽場的表現則近乎無可挑剔，6場小組賽皆有進球，創造了歐冠前無古人的紀錄，合共打進9球，場均1.5球。

C羅強悍，內馬爾亦不遑多讓，巴西前鋒去年夏天轉會巴黎圣傑門後徹底爆發，本賽季代表巴黎出場27次打進驚人的28球，場均超過1球。除了能夠進球之後，內少的組織能力也很突出，26戰送出16次助攻，巴西天王與C羅之間的較量無疑是本場比賽最大的看點。

對於皇馬而言，本場比賽最不利的是主力右後衛卡瓦哈爾禁賽，西班牙人在小組賽涉嫌“洗牌”被追加禁賽一場，根據《馬卡報》的觀察，卡瓦哈爾的空缺將由納喬填補，這樣的安排雖然大大降低了右路插上進攻的威力，但好處就是可以增強這區域的防守實力，用以牽制在這區域活動的內馬爾。

卡瓦尼傷癒復出

巴黎方面，主帥埃梅里賽前正式，缺戰上週末聯賽的卡瓦尼傷勢已無礙，可以在本場比賽首發出戰。“卡瓦尼和庫爾扎瓦此前有點傷病，但並不嚴重。我對卡瓦尼的出戰很有信心，他在週六已經在訓練場訓練了。之後我們會觀察一下他們倆的情況再下結論。”

卡瓦尼本賽季各項賽事代表巴黎出場32次，打進28球，有烏拉圭前鋒在中路牽制皇馬防線，內馬爾和姆巴佩可以在邊路獲得更多活動空間。