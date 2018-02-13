C君斗膽問片酬 黃子華笑嗆“你的兩倍”

（香港13日訊）“串星雲集”的賀歲電影《棟篤特工》週一晚（12日）在九龍灣國際展貿中心舉辦首映禮，男主角黃子華以一身“占士邦”造型亮相，他還親自駕著名貴跑車載著女主角佘詩曼抵達首映禮現場，兩人一黑一白盛裝打扮，真的是襯到絕。

視黃子華為神級偶像的農夫成員C君，在首映禮現場“斗膽”追問他片酬多少，但見慣大場面的黃子華不閃話題，還笑說：“我的片酬是C君的兩倍，畢竟我也出道30年了，C君才出道3年，這就是長江後浪”。說完黃子華還幽默地反問C君：“那你的片酬又是多少啊？”叫平時牙尖嘴利的C君頓時語塞。

C君是出名黃子華的頭號粉絲，他不諱言自己也是等待了20年才有機會等到跟偶像合作，笑稱：“就算是零片酬我也要演出。”C君在《棟篤特工》中飾演黃子華的助理，他表示當初聽到經紀人告訴他黃子華找他演出這角色時，真的是開心到瘋掉。“我跟經紀人說幫我推掉所有的工作，無論如何一定要接拍這部電影。”

而在電影裡飾演“宅男女神”的蘇麗珊，首映禮當晚以性感露背裝出現，她稱讚黃子華是一本百科全書。“他什麼都會，在片場我常常有很多事情不明白去問他，他都會很有耐心講解。”

《光明娛樂》是受“帝國影業”之邀，前往香港出席首映禮。首映禮當晚星光熠熠，有份客串的明星波多野結衣、林雪、張繼聰、鄭丹瑞、張達明、許紹雄、鄧兆尊、白只、羅蘭等皆出席，場面十分熱鬧。

《棟篤特工》將於除夕晚（2月15日）在馬來西亞、香港、澳門、新加坡4地同步上映。而情人節當天則會做特別放映場。