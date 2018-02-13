【英超】 藍調破丐幫止連敗 孔蒂暫鬆一口氣

（倫敦13日訊）孔蒂暫時鬆一口氣了！在阿扎爾梅開二度幫助下，“藍調”切爾西於當地時間週一進行的第27輪英超最後一場比賽中，主場以3比0完爆“丐幫”西布隆，止住2連敗頹勢，避免跌出前四名。

過去兩場聯賽，切爾西先是主場0比3慘敗伯恩茅斯，上一輪客場又被沃福特4比1痛擊，在和西布隆的比賽開始前，切爾西的排名已經滑落到第五位，切爾西主帥孔蒂肩上壓力可想而知。

面對排名墊底的西布隆，孔蒂首次讓吉魯首發登場，法國中鋒一開場就十分努力，先是一次頭球攻門被擋出，之後的一次進攻，阿扎爾妙傳找到吉魯，吉魯的掃射又被福斯特用腿擋出。

切爾西的進球等待不算太久，第25分鐘，阿扎爾和吉魯在禁區前沿完成了一次撞牆配合，吉魯背身倚住赫加齊，為阿扎爾搭好了炮台，阿扎爾順勢一腳勁射，敲開了福斯特把守的球門，1比0。

吉魯浴血奮戰獻助攻

在助攻阿扎爾打入一球後，吉魯的自信心也得到提高，之後他還嘗試了一腳倒鉤射門，雖然沒有打正部位，沒有什麼威脅，但可以看到吉魯越來越有信心。在隨後的一次拼搶中，吉魯還發生了一點小意外，他在倒地時腦袋被對方的鞋釘劃傷，出現了流血的情況，在經過隊醫的包紮後，吉魯又投入了戰鬥。

同時考慮到吉魯太久沒有打首發，孔蒂在第60分鐘就把吉魯換下場，而切爾西球迷也向吉魯報以熱烈的掌聲，認可了法國人的表現。

切爾西在第63分鐘擴大領先優勢，摩西內切傳球，法佈雷加斯腳後跟磕給莫拉塔打中道森，皮球剛好落在插上的摩西身前，尼日利亞人10碼處單刀推射破門，2比0。

阿扎爾梅開二度

戰至第71分鐘，切爾西依靠阿扎爾個人能力鎖定勝局，比利時球星右側橫向內切後勁射近角破門，福斯特甚至都沒來得及做出反應，3比0。

事實上，西布隆本場比賽也創造了一些破門機會，傑伊-羅德裡格斯和隆東均有一次單刀射門機會沒有把握，羅德裡格斯另有一次頭球攻門擦著橫梁出底線。