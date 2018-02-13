【炭疽驚魂】 特朗普媳接粉末信件 送院檢查無礙

（紐約13日訊）美國總統特朗普的媳婦瓦妮莎，因為打開了一封含有粉末的信件，送院檢查後身體無恙，警方化驗後證實有關粉末並無危險，美國特工處正調查事件。

報導指，信件是寄給特朗普長子唐納德，但就寄到小特朗普的岳母家中，唐納德妻子瓦妮莎到訪媽媽住所時打開信件，有白色粉末冒出，她與媽媽及屋內另一人要送院檢查。事發當時，她和唐納德所生的5名子女全部不在場。

白宮發言人桑德斯說，特朗普已知悉事件，並致電媳婦了解情況。唐納德批評是政見不同的人所為，幸好太太並無受傷。唐納德在推特形容行為“噁心”，並感恩在發生“令人難以置信的恐怖”情況下，他的家人沒有受傷。

特朗普長子批噁心

唐納德的妹妹、白宮顧問伊萬卡也在推特抨擊有關行為，“沒人應該受到這樣的驚嚇。不可原諒。”

警方稱，經初步測試，信件中的白色粉末沒有危險性，目前已將樣本送至市內一所實驗室進行進一步分析。《紐約郵報》報道引述調查人員透露，白色粉末可能是玉米澱粉。紐約警局、特勤局均已對此事展開調查，並承認信封內有信，但沒有透露信中有沒有內容。

在2016年特朗普競選期間，他的另一個兒子埃里克也曾收到一封帶有白色粉末的恐嚇信，要求特朗普退出總統競選。

2001年，美國曾發生炭疽攻擊事件，有數個新聞媒體和2名民主黨參議員收到含有炭疽菌孢子的信件，導致5人死亡，17人被感染。當局至今對粉末信件保持高度警覺。