德頒抄襲獎惡搞侵權 中國冒牌貨包攬前三名

（柏林12日訊）中國產品抄襲風氣一直為人詬病，德國反剽竊行動協會舉辦第42屆“金鼻子剽竊獎”頒獎禮，以惡搞形式曝光侵權產品，結果中國企業一如既往成為“大贏家”，囊括了頭三名。其中，排首名的山寨貨是中國浙江企業，將德國廚具連設計、帶品牌100%地抄襲。

德國反剽竊行動協會指，今年評審將第一名頒給浙江溫州市平陽縣的一家禮品公司，該公司仿造了德國一家企業製造的廚房多用切菜器。冒牌貨甚至直接挪用正版貨牌子名稱“Genius”和產品名字“Nicer Dicer Plus”。產品外型相似度幾乎能以假亂真的程度，但評審指，惟一有點不同是，仿冒的刀片很鈍又易斷。

連名都抄襲 改都不改

至於第二名的是大型水上充氣公園、第三是幼兒滑行車，正版貨生產商都是德國企業，產品均被中國企業仿冒。

其中，被仿冒的德國童車品牌Puky的一名品質檢測代表指出，被仿冒的幼兒滑行車原價66歐元（約319令吉)）但仿冒品售價僅10歐元（約48令吉），估計是因仿冒貨品質低廉和做工粗糙。兩款車除了名稱之外，幾乎看不出差異。

而本屆位於獲獎者前列的山寨商，也有來自台灣及智利等地。參加剽竊獎頒獎典禮的律師布瑟透露，歐盟海關在2016年，查獲6.7億歐元(約32.2億令吉)的仿冒品。他痛批剽竊傷害了原創者的利益和名譽，還用低劣的品質欺瞞消費者。

台灣智利等廠商亦上榜

布瑟說，“金鼻子剽竊獎”自1977年舉辦以來都無人領獎，但得獎名單還是有一定作用，約10至15%的“獲獎”公司已和原創企業達成和解。“金鼻子剽竊獎”的獎杯為一個長著金鼻子的黑色小矮人，象徵那些用仿冒的手段獲取高額利潤的廠家。

據報，中國幾乎年年都有產品獲獎，從手電筒、日用品到動力鋸，幾乎所有的產品都有中國的冒牌貨。2010年，中國更在11個獎項中，獲得了5項。