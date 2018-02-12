《棟篤特工》瞄準2千萬 黃子華反悔 “要不要降低啊”

（香港12日訊）由黃子華自編自演的賀歲電影《棟篤特工》將於2月15日（除夕）全馬上映，電影公司捎來好消息指週日（11日）開放戲票預購，15日上映的場次目前訂票反應熱烈，聽到大馬觀眾如此支持自己，他開心說：“真的很謝謝大馬觀眾。”

常自嘲是“票房毒藥”的黃子華被問可有信心在大馬票房開出紅盤，他反問大馬賀歲檔期最高票房數字，獲悉後笑稱：“如果《棟篤特工》能在今年賀歲檔中取得2000萬的票房，我就會揪佘詩曼來大馬吃螃蟹慶功、謝票。”不過，說完2000萬票房後，黃子華似乎有點反悔，還偷偷對阿佘說：“我會不會把目標放太高呢？要不要降低一點啊？”

28位巨星客串

黃子華和佘詩曼續2008年電視劇《絕代商驕》後，此次在大銀幕中合作《棟篤特工》，這次的合作原來是阿佘主動向黃子華提出，為了阿佘這個角色，黃子華與其他3位編劇絞盡腦汁，足足寫了10稿的劇本才落實阿佘的角色。

相隔9年後再次合作的感覺，黃子華直呼“爽”，他對阿佘的演技及態度稱讚有加，“阿佘的演技越來越進步，專業的程度已經是達到影后級了。

接下來會否在電視劇上合作，反應敏捷的黃子華“耍太極”避談電視劇。“阿佘唱歌真的很好，希望大馬的商家可以邀請她去開唱，然後找我當嘉賓，這麼一來我們就可以合體。”

《光明娛樂》是受帝國影業邀請，赴香港採訪，並與黃子華及佘詩曼進行訪問。

《棟篤特工》破天荒請來了28位香港明星來客串，黃子華坦言無言感激，他表示有些不曾答應在其他電影客串的巨星，這次也來了，而且還有破格的演出，讓他感動不已，不過他卻澄清28位皆不是他提出邀請，而是監製陳穎倫請來的。“膽大包天的人是監製，看了劇本後直接說請鄭秀文、許冠文、譚詠麟、張智霖、楊千嬅、鄭中基等來客串，每次聽他提出的名單，我都回應一句：‘黐線’（神經病），你自己去找吧，怎麼可能請他們來演這樣破格的角色。誰知，他請的每位巨星都肯點頭答應演出。