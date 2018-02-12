罰與狗睡庭院 滿身傷痕不治 虐死女傭 兄妹被捕

（大山腳11日訊）女佣疑遭虐待致死！惡僱主指責21歲印尼女佣偷竊，處罰女佣跟狗一起睡在停車處，女佣被發現時滿身傷痕，送院搶救不果，今午去世。警方已援用謀殺條文扣查一對中年兄妹雇主。

疑遭印裔兄妹僱主虐待而被大山腳國會議員沈志強服務隊救出的印尼籍女傭，因傷勢過重，今午約4時45分在大山腳政府醫院逝世。

女傭艾德琳來自印尼棉蘭，是一名基督徒，來馬約兩年。她被送院後，今午情況惡化，醫務人員搶救不果。

威中警區主任聶羅斯今日發文告說，警方已逮捕並延扣女傭僱主4天助查，他們是一對39歲及36歲兄妹。警方原本援引刑事法典324條文（以武器致傷）調查，隨著女傭過世，改以302謀殺條文展開調查。

指女傭偷10萬元金飾

艾德琳昨晚被載到柏達鎮警局時滿身傷痕，頭部及臉部瘀青腫脹，手腳有大面積已化膿的傷口，警方過後將她送院搶救。

本報記者是於昨午接獲民眾投報，指百利鎮一間半獨立洋房有一名女傭疑被僱主虐待，滿身傷痕，晚上更與狗一起睡在停車處。記者隨即通知沈志強服務隊前去探究竟，發現一名身體虛弱的女傭坐在停車處，腳板傷口僅用塑料袋包著，看起來非常虛弱。

沈志強的助理傅政瀚及威省市議員胡智勝與屋內約六十餘歲的印婦交涉，她聲稱女傭的傷口是自己造成，更指責女傭偷竊值逾10萬令吉的金飾，才會被罰睡在屋外。

僅有一張草蓆 睡庭院逾月