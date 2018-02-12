罰與狗睡庭院 滿身傷痕不治 虐死女傭 兄妹被捕

（大山腳11日訊）女佣疑遭虐待致死！惡僱主指責21歲印尼女佣偷竊，處罰女佣跟狗一起睡在停車處，女佣被發現時滿身傷痕，送院搶救不果，今午去世。警方已援用謀殺條文扣查一對中年兄妹雇主。
疑遭印裔兄妹僱主虐待而被大山腳國會議員沈志強服務隊救出的印尼籍女傭，因傷勢過重，今午約4時45分在大山腳政府醫院逝世。
女傭艾德琳來自印尼棉蘭，是一名基督徒，來馬約兩年。她被送院後，今午情況惡化，醫務人員搶救不果。
威中警區主任聶羅斯今日發文告說，警方已逮捕並延扣女傭僱主4天助查，他們是一對39歲及36歲兄妹。警方原本援引刑事法典324條文（以武器致傷）調查，隨著女傭過世，改以302謀殺條文展開調查。
指女傭偷10萬元金飾
艾德琳昨晚被載到柏達鎮警局時滿身傷痕，頭部及臉部瘀青腫脹，手腳有大面積已化膿的傷口，警方過後將她送院搶救。
本報記者是於昨午接獲民眾投報，指百利鎮一間半獨立洋房有一名女傭疑被僱主虐待，滿身傷痕，晚上更與狗一起睡在停車處。記者隨即通知沈志強服務隊前去探究竟，發現一名身體虛弱的女傭坐在停車處，腳板傷口僅用塑料袋包著，看起來非常虛弱。
沈志強的助理傅政瀚及威省市議員胡智勝與屋內約六十餘歲的印婦交涉，她聲稱女傭的傷口是自己造成，更指責女傭偷竊值逾10萬令吉的金飾，才會被罰睡在屋外。
僅有一張草蓆 睡庭院逾月
據鄰居揭露，女傭睡在停車處已超過一個月，而且僅有一張草蓆及枕頭，早前天氣較涼也無法入屋，非常可憐。
女僱主與傅政瀚及胡智勝以電話交涉期間，要求一行人離開，並表明她會在晚上9時回家，過後她在6時許便回家，更趁眾人不注意時帶走女傭。
傅政瀚唯有到柏達鎮警局報案，警方過後要求男女嫌犯將女傭帶到警局。晚上約8時30分，男女嫌犯才將她帶到警局，她當時連站立和走路都面露痛苦，下半身也穿著不合身的褲子，用繩子綁著以防掉落，身上發出異味，相信已多天沒梳洗。
警押兄妹嫌犯返家搜證
涉嫌虐死印尼女佣的兄妹嫌犯，于今晚7時許被威中警方押往百利鎮的案發住家搜查證物，封鎖現場后，在屋內逗留約2句鐘進行調查工作。
警方科學鑒證組在7時許抵達案發現場開始搜證，並在事發單位周圍拉起警戒線。
警方從屋內取出部分衣物，並在庭院蒐證，期間男女嫌犯一臉淡定，並配合警方指示調查。
身穿橙色衣服的男嫌犯，被警員帶入屋裡調查，較後回警車等候，警方直到結束調查時，才將身穿紫色衣服的女嫌犯，從屋內帶出，並坐上警車離開現場，警方也從現場帶走數包疑似證物。
由於大批警員到場，左鄰右舍也站在屋外圍觀，一些民眾舉起手機拍攝時，也一度被警方警告不准拍攝。
隨著該名女佣過世，警方目前改以刑事法典302條文（謀殺）來調查此案。
根据鄰居的說法，今午5時30分左右，一名相信是嫌犯的親戚將肯德基炸雞塊丟入前院喂狗。