清潔工細菌感染全身器官 愁救命針

（大山腳11日訊）勤奮的62歲清潔女工身兼二職，就在家家戶戶準備過年之際，她卻突然被不明細菌感染並攻擊全身器官，要活命就須注射IVIG（靜脈注射免疫球蛋白），而每支針約3萬5000令吉，費用驚人，令家人備感無助。

家住檳島發林的藍亞錦是清潔工，也當保姆，育有2子1女的她目前在醫院醫治，必須24小時洗腎，已確定無法回家過年。

長子邱建舜（39歲）說，媽媽很勤奮，早上為辦公室打掃賺錢，上午約11時回到家裡，還幫別人顧小孩。

他說，不久前媽媽曾經脊椎痛，但她沒理會，一直到上週脊椎痛再次發作，家人趕緊送她到檳島某私人醫院就醫。過後，院方安排照大鏡以進一步找出病因，豈料她出來後就腹痛及嘔吐，病情急轉直下，醫生接著發現她的身體被細菌感染，細菌攻擊內臟及器官，必須馬上進入加護病房。

須24小時洗腎

“由於細菌攻擊器官，進一步影響身體機能，導致膀胱無法操作，必須24小時洗腎，我媽如果醒著就會非常疼痛，所以醫生給她藥物讓她沉睡。目前還找不出是什麼細菌，每天必須注射3支抗生素，每支介於7000至8000令吉。”

他說，在私人醫院住院期間，曾有檳城政府醫院細菌專家前來，對方提及他母親並非無法治癒，但因每個人體質不同，康復時間無法確定。昨天，母親已轉到檳城中央醫院進一步治療，由於情況嚴重，醫生建議注射IVIG（靜脈注射免疫球蛋白）。

“檳島私人醫院的醫療費和住院費由我媽的保險支付，目前已用完；而住在中央醫院雖然收費廉宜，但IVIG必須由病患承擔，而且必須不定時注射。”