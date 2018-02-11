【港雙層巴士翻側】警循誤殺等3方向調查 危駕巴士司機被捕

（香港10日訊）香港大埔公路昨晚發生致命巴士翻側事故，造成19死63傷，超過20人傷勢嚴重。肇事司機已被捕，警方正循司機當時的精神狀況、車速及是否涉及誤殺等3方向，展開調查。

早前，有乘客懷疑司機因不滿遲到被抱怨，因而發脾氣，超速駕駛肇禍。

30歲的陳姓司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡及引致他人嚴重受傷被捕，並通宵扣查。

九龍巴士公司證實，肇事司機是由全職轉兼職，上月曾在該段路駕駛，又指司機事發前五天曾放假一天，未有證據顯示他與工作勞累有關，更稱其駕駛紀錄良好。然而，有業內人士即踢爆指，肇事司機4年前已有撞車前科，曾在葵芳行駛時撞毀欄杆，導致車頭嚴重損毀，更令一名途人及一名乘客受傷。

行內人揭有肇事前科

意外中最年輕傷者、16歲的李灝生憶述，事發前有乘客與司機爭執，隨後巴士車速相當快，司機轉彎亦不收掣，認為是人為造成車禍。

汽車交通運輸業總工會炮轟九巴管理失當，為壓抑成本，不斷聘請兼職司機，卻欠缺相關培訓工作，對造成嚴重車禍難辭其咎。昨晚的事故是香港自2003年以來，最嚴重的一次陸地交通事故。2003年，一輛雙層巴士行駛在香港屯門一個高架橋上與一輛貨櫃車相撞，從高架橋上墜落，造成21人死亡。

港府成立獨立調查

香港特首林鄭月娥稱，這是非常嚴重的意外，連同去年9月有一宗嚴重的巴士意外，決定成立一個由法官主持的獨立調查工作，調查範圍包括香港道路安全、駕駛安全及巴士營運方法等，防止再發生類似事故。

林鄭指，這次事故嚴重，會調查原因，檢視行車安全，假若發現有人違規犯法，會採取行動。