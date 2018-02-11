【英超聯賽】曼市5比1大勝藍狐 阿奎羅下半場大四喜

（倫敦11日訊）曼市在英超第27輪焦點戰主場以5比1大勝“藍狐”列斯特，取得聯賽主場13連勝後以16分領跑。斯特林首開紀錄，瓦爾迪扳平比分。“丁丁”德布勞內3次助攻，阿奎羅下半場連入4球。

許多球迷恐怕也沒有想到，曼市對陣列斯特會贏得如此乾脆痛快，單場打進5球。曼市的勝利要感謝阿奎羅——阿根廷前鋒一個人就打進4球。阿奎羅的爆發來得正是時候，在熱蘇斯和薩內因傷缺陣，他扛起進球的重任。

阿奎羅4個進球，用了4種不同的方式，充分體現全面性。第1個球，德布勞傳球到，阿奎羅人也殺到，輕鬆完成搶點。第2個球，接到德布勞內的傳球後一領，隨即果斷起腳抽射，舒梅切爾即使碰到皮球，也阻止不了皮球入網。第3個球，舒梅切爾的失誤給阿奎羅送上了大禮，但阿根廷人的挑射也展現出色的腳法；第4個球，阿奎羅禁區外一腳落葉爆射，讓舒梅切爾毫無招架之功。

阿圭羅當選本場比賽的最佳球員，WhoScored也給他打出完美的10分。阿奎羅本場48腳觸球，7次射門，4次打正收穫4粒進球。阿奎羅總共打進143粒英超聯賽進球，在英超歷史射腳榜距離第10的謝林漢姆，也只有3球的差距。阿奎羅本賽季聯賽進球數達到21粒，他也成為英超歷史上第4位連續4個賽季都能打進超過20粒聯賽進球的球員，前三位是希勒、亨利、凱恩。阿奎羅連續7個英超主場取得進球，刷新本身的最好成績。阿奎羅是曼市隊史進球紀錄保持者，他的每一個進球，都在刷新著這個紀錄。

德布勞內3助攻

在很多球迷心中，上演助攻帽子戲法的德布勞內同樣是全場表現最好的球員之一。開場不到3分鐘，德布勞內傳中，皮球在門前彈地，後點的斯特林輕鬆地將球撞進球門。德布勞內助攻阿奎羅再次反超比分的進球也十分巧妙，他送出的皮球讓舒梅切爾不敢出擊，阿奎羅卻在後點一蹴而就。德布勞內助攻阿奎羅打進的第二球是在三人防守的縫隙中找到一個合理的路線。

德布勞內的活動範圍幾乎覆蓋全場，貢獻3個助攻，2次射門，6次送出威脅傳球。他本賽季的聯賽助攻數已經達到14次，冠絕歐洲五大聯賽。

瓜帥：其他隊追不上了

曼市主帥瓜迪奧拉賽后表示，他很滿意現在球隊所處的位置。瓜帥說：“我們在2月份就拿到72分的聯賽積分，這很了不起。如果我們能在賽季剩餘的比賽中繼續保持這樣的氣勢，對其它球隊來說就很困難了。阿奎羅踢得非常好，他一直在尋找破門得分的機會，然後他取得4個進球。”