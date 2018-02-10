20年來最高 傳統公積金派息6.9%

（吉隆坡10日訊）雇員公積金局今日宣布，2017年傳統公積金派息率為6.9%，派息額為441億5000万令吉。

這也是自1997年（1996年派息率為7.70%）以來最高的一次。

至于伊斯蘭儲蓄派息率為6.4%，派息額為39億8000万令吉。

公積金局主席丹斯里三蘇丁在文告指出，2017年的派息總額為481億3000万令吉，比2016年增加29.8%。

他說，2017年整体表現對公積金局是具有意義的一年，因為該局同時管理2個存款機制及宣布2個派息率。

“伊斯蘭儲蓄表現強勁，這是第一次宣布派息。這再次肯定公積金局伊斯蘭資產的實力及健康情況，這對于那些轉換到伊斯蘭儲蓄戶口的會員是一項好消息。

他說，派息總額是來自去年實際總收入，并扣除金融資產減值損失、匯率及衍生品价格造成的未實現損失、投資開銷、運營開銷、法定費用及股息提取。

伊斯蘭儲蓄的收入全部來自伊斯蘭資產，而傳統公積金的收入，伊斯蘭資產占38%，非伊斯蘭資產62%。

此外，去年總投資收入為531億4000万令吉，是1951年創立至今最高的投資收入，當中46億令吉歸屬伊斯蘭儲蓄，其余485億4000万令吉歸于傳統公積金。

受非伊斯蘭投資帶動

三蘇丁提到，傳統公積金回酬受到非伊斯蘭投資所帶動，因為全球銀行股表現大好，而伊斯蘭儲蓄沒涵蓋傳統銀行股，以及受到是油氣股及通訊股拉低投資表現。

他說，短期內，這會讓伊斯蘭儲蓄回酬与傳統公積金有偏差，但長期而言，預計兩個戶口回酬相近，因為它們都有同樣的投資目標及策略。

“作為退休基金，我們的目標是維護及提高會員退休存款价值，這可以對比我們所宣布的派息率与通膨率。”

超越2%實際派息策略目標

他說，在2017年，伊斯蘭儲蓄及傳統公積金的派息率扣除3.79%通膨率，分別是2.61%及3.11%，超越該局所定下2%實際派息的策略目標。

截至2017年12月31日，會員存款總額達7685億1000万令吉，其中677億6000万令吉是伊斯蘭儲蓄。

僱員公積金局派息率（2000-2017年）

年份 派息率（%）

1996 7.70

1997 6.70

1998 6.70

1999 6.84

2000 6.00

2001 5.00

2002 4.25

2003 4.50

2004 4.75

2005 5.00

2006 5.15

2007 5.80

2008 4.50

2009 5.65

2010 5.80

2011 6.00

2012 6.15

2013 6.35

2014 6.75

2015 6.40

2016 5.70

2017 6.90