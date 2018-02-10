違禁品不准賣 TESCO下架賣鞭炮捉

（吉隆坡10日訊）隆市警方昨日針對蕉賴一間霸級市場濫用售賣煙花的准證出售8尺紅炮展開調查，逮捕1名市場總經理及2名職員助查，並起獲市值5萬令吉的爆竹。

吉隆坡總警長拿督馬茲蘭說，我國禁止出售鞭炮，他呼籲商家勿出售鞭炮，以免抵觸法律。

吁商家勿出售鞭炮

配合農曆新年將迎來的回鄉潮，馬茲蘭今日到大使路收費站主持“安全行動12”及移交摩多儀式時，受到記者追問網傳一組照片指一間霸級市場公開售賣鞭炮事件，而發表談話。

馬茲蘭說，警方於昨晚9時到蕉賴一間霸級市場，逮捕印裔總經理、華裔銷售員和巫裔倉庫經理3人，他們年紀介於25至50歲，全被帶返蕉賴警區總部助查。

“警方也在市場起獲各種鞭炮，價值5萬令吉，目前援引1957年爆炸物法令第8條文展開調查。”

濫用准證多賣2種爆竹

據了解，該霸級市場申請出售12種煙火並獲警方批准，但卻濫用准證販賣另外2種警方未批准的爆竹。

無論如何，馬茲蘭並沒有點名昨晚受取締的霸級市場的名字。

特易購強調合法賣煙火

社交媒體近日瘋傳幾張照片，並指照片是拍自特易購，清楚顯示特易購公開售賣鞭炮，尤其是8尺紅炮更是明碼標價每盒售價16令吉88仙，而引起熱議。 對此，特易購（TESCO）昨日發文告表示，該公司所售賣的產品皆嚴格遵守相關的條例的規則，所有售賣的煙火產品貨源皆來自授權和合法的分銷商、並且擁有特許的經營執照。 特易購也強調，所有售賣的煙火產品，也已獲得當地警方的批准，因此所有的煙火產品皆是合法銷售。 無論如何，特易購也敦促消費者在燃放煙火時，遵守所有的安全措施以免受到傷害。 根據大馬法律，政府在1995年已通過禁止燃放鞭炮及煙火的禁令，並在1996年全面執行該項禁令。在此禁令下，法律禁止國民在任何場合及節日燃放鞭炮，而收藏、出售、購買或燃放鞭炮也一律違法。 根據網民的反饋，有擺賣鞭炮和煙火的Tesco主要都是設立在華裔佔大多數的分行，包括巴生武吉丁宜、加影、怡保、安邦等。霸級市場以相當顯著的位置擺放數量相當龐大的鞭炮和煙火，同時還豎有一張上聯寫著“祥雲瑞氣、鞭炮齊鳴”，下聯為各鞭炮、煙火價格的告示，非常引人注目。 18歲以上才可購買 此外，特易購客戶諮詢中心人員昨日受訪時強調，國內多家特易購霸級市場確實有擺賣鞭炮和煙火，但這類產品僅在農曆新年期間售賣。 他說，霸市不允許孩童購買鞭炮和煙火，只有18歲以上成年者才能購買爆竹煙火，該公司在有必要的情況下，會要求購買者出示身份證作證明。 可售賣的煙火 1 沙炮 （Pop-pop） 2 快樂炮 （Happy boom） 3 小霞光 （Happy boom glow of sunset） 4 7寸電光花 （Happy boom sun sparkles） 5 小安全 （Happy boom glories） 6 小噴泉 （Happy boom fountain） 7 小布谷 （Happy boom peacock fountain） 8 春花怒放 （Happy boom happiness fountain） 9 炸珠大地花 （Happy boom ground bloom flowers） 10 煙花 （Happy boom firework） 11 太空飛碟 （Happy boom top gun） 12 茶花香 （Happy boon flower camelia） 13 20波魔術蛋 （Happy boom flower silver crackling） 14 龍蛋 （Happy boom pili cracker） 大山腳居林特易購接指示 鞭炮煙火全面下架