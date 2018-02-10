韓朝破冰文在寅晤金與正 金正恩邀請訪平壤

（首爾10日訊）韓國平昌正舉行冬季奧運會，成了韓朝關係破冰的一次契機。韓國總統文在寅今早在總統府青瓦台會見朝鮮最高領導人金正恩胞妹金與正，及朝鮮高級別代表團。金與正向文在寅轉交哥哥的親筆信，邀請文在寅盡快到平壤訪問。

文在寅回應說，要創造條件，促請朝鮮採取積極態度，盡早與美國對話。

這場歷史性會談，今早11時（大馬時間早上10時）於青瓦台舉行，朝鮮人民議會委員長金永南率領代表團到訪，同行有金與正、朝鮮國家體育指導委員長崔輝、朝鮮祖國和平統一委員會委員長李善權。

韓國方面，出席者包括青瓦台秘書長任鐘皙、青瓦台國家安保室長鄭義溶及統一部長趙明均。朝方一行人先行進入會議室，等待約5分鐘後，文在寅入場，並和高級代表團4人逐一握手，互相問候。

雙方握手互相問候

文在寅在開場白中向朝鮮官員表示，昨晚的冬奧會開幕儀式天氣寒冷，擔心朝鮮代表團覺得辛苦。金與正回應指，一切都好，因為有文在寅的關心而變得溫暖。

雙面會面在下午約2時（大馬時間下午約1時）結束。

金與正帶著一份資料夾進場，放在青瓦台會面會場的桌面上，韓國媒體猜測，這份資料夾裡可能是金正恩寫給文在寅的信函。

這是自2009年8月之後，時隔逾8年再有朝鮮官員訪問青瓦台，亦是金氏家族成員首次踏入韓國領土以及最高政府機關。

時隔8年 朝官訪青瓦台

共22人的朝鮮代表團昨天下午抵達首爾後同日晚上出席冬奧開幕禮，預計明天返回平壤。