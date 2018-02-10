尋獲2中國客遺體 中媒體指已確認全罹難

（花蓮10日訊）台灣花蓮強震的救援黃金72小時已過，搜救時間被延長至96小時，經過連夜開鑿，目前已能接觸到來自北京的丁文昌一家五口所在的201號房地板，並且聞到異味，目前已發現2具中國遊客遺體，其中一具疑為12歲男童，令死亡人數增至14人。
由於花蓮外海及沿岸今天凌晨先後發生兩次餘震，導致搜救人員需要短暫撤離，更令出事的雲門翠堤大樓再傾斜6公分。
其後，搜救人員繼續連夜開鑿並進入201號房，最終在201號房瓦礫堆中，挖出一具男性中國遊客遺體。首具遺體旁邊，還發現另一具被彈簧床壓著的遺體，疑為12歲失蹤男童，其確切身份有待證實。目前，兩具遺體已被運出，搜救人員繼續尋找餘下的3名失蹤者。
餘震不斷 大樓再傾斜6公分
早前，中國《新京報》今天凌晨3時引述海基會消息指，失聯的北京一家五口確認遇難，“目前能看到遺體被壓在建築下，確認是丁先生一家，救援挖掘工作仍在進行。”不過，消息傳出的9小時後，台方才確認挖出2具遺體。而丁文昌家屬今天在北京市台辦副主任於鳳英的陪同下，前往台灣，預計將在傍晚抵台。
此外，台灣中央氣象局地震測報中心統計，截至今早，餘震共計276次，而接下來的餘震會趨緩許多，但預期未來2周內仍有規模4級以上餘震發生的可能，但機率相對降低。
5中國客曾遇車禍 陰差陽錯入住倒塌大樓
台灣媒體報導，這5名中國旅客的台灣之行可算說多災多難，先是於周一租車後在南迴公路發生車禍，其後因不欲原本下榻、位於七星潭的民宿離火車站太遠，最後改為投宿雲門翠堤大樓內的“漂亮生活旅店”，未料後者卻在花蓮地震成為重災區。
報導指，來自北京的丁文昌一家五口周一上午到達墾丁後就租車出發，經南迴公路前往花蓮遊覽，不料途中卻碰上車禍，行程一度延誤，直至換新車後始重新起行。五人其後乘坐新車，沿途參訪三仙台、八仙洞等景點，最後於當晚入住位於七星潭的民宿。可是，他們覺得七星潭的民宿，距離花蓮火車站太遠，於是翌日離開，轉到漂亮旅社，入住201號房間，沒想到當晚遇到地震。
網絡瘋傳地震預測 氣象局籲勿信傳言
花蓮強震後，各種何時何地會發生大地震的預測在網上廣傳，台灣中央氣象局發表聲明，指現今科技無法預測地震，呼籲民眾勿相信任何傳言，亦不要傳播。
氣象局強調，傳言無科學依據，徒增民眾恐慌與災害防治單位困擾。目前，全世界對地震預測仍處於研究階段，慣用方法包括分析全球導航衛星系統的地殼形變、電離層全電子濃度變化、地下水水位異常、地球磁場變化與地震活動異常等。
餘震或誘發更大地震
而整合各式研究方法後，能評估特定時間、地點與一定規模以上的地震的發生機率。
另外，有專家分析，餘震位置有逐漸南移的趨勢，認為可能跟“板塊南向破裂”有關，甚至不排除誘發更大地震。台灣地震科學中心更發出警告，未來30年台灣南部發生規模達6.2級地震的機會高達64%。若將時間拉長至50年，台灣南部發生強震機率就會高達80%，災情堪憂。