尋獲2中國客遺體 中媒體指已確認全罹難

（花蓮10日訊）台灣花蓮強震的救援黃金72小時已過，搜救時間被延長至96小時，經過連夜開鑿，目前已能接觸到來自北京的丁文昌一家五口所在的201號房地板，並且聞到異味，目前已發現2具中國遊客遺體，其中一具疑為12歲男童，令死亡人數增至14人。

由於花蓮外海及沿岸今天凌晨先後發生兩次餘震，導致搜救人員需要短暫撤離，更令出事的雲門翠堤大樓再傾斜6公分。

其後，搜救人員繼續連夜開鑿並進入201號房，最終在201號房瓦礫堆中，挖出一具男性中國遊客遺體。首具遺體旁邊，還發現另一具被彈簧床壓著的遺體，疑為12歲失蹤男童，其確切身份有待證實。目前，兩具遺體已被運出，搜救人員繼續尋找餘下的3名失蹤者。

餘震不斷 大樓再傾斜6公分

早前，中國《新京報》今天凌晨3時引述海基會消息指，失聯的北京一家五口確認遇難，“目前能看到遺體被壓在建築下，確認是丁先生一家，救援挖掘工作仍在進行。”不過，消息傳出的9小時後，台方才確認挖出2具遺體。而丁文昌家屬今天在北京市台辦副主任於鳳英的陪同下，前往台灣，預計將在傍晚抵台。

此外，台灣中央氣象局地震測報中心統計，截至今早，餘震共計276次，而接下來的餘震會趨緩許多，但預期未來2周內仍有規模4級以上餘震發生的可能，但機率相對降低。