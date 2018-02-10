【英超聯賽】曼聯客戰喜鵲 穆帥不敢掉以輕心

（倫敦10日訊）“紅魔”曼聯將於週日的英超聯賽客戰“喜鵲”紐卡索。曼聯穩居英超積分榜第二，不過主帥穆里尼奧不敢掉以輕心，因為穆帥本身在聖詹姆斯公園球場還從未取得過1場勝利。

穆帥表示伊布拉欣莫維奇參加本周的訓練，這名瑞典前鋒有望在不久後重新回到賽場。在賽前新聞發佈會，穆帥透露隊內沒有新的傷員出現。

伊布已開始訓練

穆帥說：“球隊的狀況很好，一切都在正常運行當中。拜利和布林德將繼續缺陣。兩天前，伊布參加球隊的訓練，他正在恢復並且調整當中。”

伊布最近一次上陣比賽是在節禮日，當時的對手是彭利，他在半場就因為膝蓋受傷被換下。布林德自英足總杯對陣德比的比賽後，就一直養傷。拜利是在去年11月就缺席至今，而費萊尼是在面對熱刺的時候出現受傷的情況，預計在6到8周後回歸。

穆帥：評價博格巴讓我發笑

另一方面，曼聯中場大將博格巴近來引起人們的關注，吉斯、魯尼等人都公開討論這位法國球星應該在曼聯中場出任什麼位置最合適。對博格巴面臨的輿論壓力，曼聯主帥穆里尼奧表示這些名宿的評論讓他發笑。穆里尼奧稱：“過去幾個星期里，我笑了好幾次，因為我聽到、看到、也有機會讀到一些東西。我對足壇的一些重要人物做出的一些評論感到困惑。如果讓博格巴扮演B2B中場角色時還要免去他的防守任務，那他就不是B2B中場，他就變成禁區里的一個盒子。”

紐卡索面臨降級威脅

曼聯在上輪聯賽依靠盧卡庫和桑切斯的進球以2比0戰勝哈德斯菲，最近5輪聯賽取得4勝1負，累積56分排名第二，以5分領先第三的利物浦。紐卡索最近4輪聯賽僅得3和1負，目前排名倒數第五，僅以1分領先降級區，面臨降級的威脅。