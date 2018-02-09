聲稱擁特許執照 TESCO賣鞭炮

（吉隆坡9日訊）社交媒體近日瘋傳幾張照片指拍自特易購，清楚顯示特易購售賣鞭炮，尤其是8尺紅炮更是明碼標價每盒售價16令吉88仙，而引起熱議。
對此，特易購（TESCO）今日發文告表示，該公司所售賣的產品皆嚴格遵守相關的條例的規則，所有售賣的煙火產品貨源皆來自授權和合法的分銷商、並且擁有特許的經營執照。
特易購也強調，所有售賣的煙火產品，也已獲得當地警方的批准，因此所有的煙火產品皆是合法銷售。
無論如何，特易購也促消費者在燃放煙火時，遵守所有安全措施以免受傷。
促消費者遵守安全措施
根據大馬法律，政府在1995年已通過禁止燃放鞭炮及煙火的禁令，並在1996年全面執行該項禁令。在此禁令下，法律禁止國民在任何場合及節日燃放鞭炮，而收藏、出售、購買或燃放鞭炮也一律犯法。
售價較黑市便宜 8呎紅炮僅售RM16.88
一組據說是拍攝自Tesco霸級市場的照片，昨日被上載至社交媒體後，引起全城熱議。這一組照片清楚顯示，Tesco公開賣鞭炮和煙花，8呎鞭炮還明碼標價只賣16.88令吉！
這一組照片流傳出來後，網民腦海中第一個想到就是：這是真的？還是假的？
接著，網民又對我國的鞭炮禁令何時解除提出疑問，因為大家之前都不曾聽說過政府開放燃放鞭炮和煙花，可是若沒有解禁，沒有理由堂堂一間霸級市場敢公然抵觸法令，公開出售鞭炮和煙花吧？
一些網民在滿腹疑惑禁鞭炮令何時解除的同時，也嘩然予霸級市場出售的煙花比黑市售價來得便宜，因為根據消息，8呎鞭炮的黑市售價一盒18令吉。
根據網民的反饋，有擺賣鞭炮和煙花的Tesco主要都是設立在華裔佔大多數的分行，包括巴生武吉丁宜、加影、怡保、安邦等。霸級市場以相當顯著的位置擺放數量相當龐大的鞭炮和煙花，同時還豎有一張上聯寫著“祥雲瑞氣、鞭炮齊鳴”，下聯為各鞭炮、煙花價格的告示，非常引人注目。