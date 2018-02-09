聲稱擁特許執照 TESCO賣鞭炮

（吉隆坡9日訊）社交媒體近日瘋傳幾張照片指拍自特易購，清楚顯示特易購售賣鞭炮，尤其是8尺紅炮更是明碼標價每盒售價16令吉88仙，而引起熱議。

對此，特易購（TESCO）今日發文告表示，該公司所售賣的產品皆嚴格遵守相關的條例的規則，所有售賣的煙火產品貨源皆來自授權和合法的分銷商、並且擁有特許的經營執照。

特易購也強調，所有售賣的煙火產品，也已獲得當地警方的批准，因此所有的煙火產品皆是合法銷售。

無論如何，特易購也促消費者在燃放煙火時，遵守所有安全措施以免受傷。

促消費者遵守安全措施

根據大馬法律，政府在1995年已通過禁止燃放鞭炮及煙火的禁令，並在1996年全面執行該項禁令。在此禁令下，法律禁止國民在任何場合及節日燃放鞭炮，而收藏、出售、購買或燃放鞭炮也一律犯法。