【花蓮強震】傾斜大樓曾測得生命跡象 失聯港夫婦 房內被壓死

（台北9日訊）台灣花蓮6級強震，截至今午已逼近黃金72小時期限，搜救人員今早6時半在傾斜的雲門翠堤大樓213號房，即加拿大籍港人夫婦蘇煒禧及蕭敏瑜入住的房間探測出生命跡象，並測到疑似微弱呼吸的“微小規律動作”，在清除障礙物後於中午12時許在床上發現一人小腿，下午2時許再發現另一人下半身，兩人都被倒塌的樑柱壓住，初步確認已無生命跡象。

目前事故已造成12死、逾276人受傷，仍有5人即中國遊客丁文昌一家五口失聯。他們入住的201號房，搜救人員未測到生命跡象，但仍不放棄希望，加緊開挖。

消防署特搜隊、台中市特搜與日本JICA特搜隊今天凌晨使用3部生命探測儀偵測，顯示漂亮生活旅店213室深度約2米處出現連續紅點，顯示該生命體有疑似呼吸的微小規律動作，但同時傳出屍臭味。

中國客五口未有消息

清晨6時許，搜救人員從3樓往2樓鑽挖時發現一副太陽眼鏡、一對女裝球鞋及暖水瓶，旅店老闆確認非旅店物品，研判是蘇姓夫婦的物品，隨後再挖出兩人的行李篋及身份證明文件，並於中午12時50分在石塊中發現一條腿，繼續搬運石塊後再看到第二條腿，惟最終發現兩人都已罹難。

另一方面，災區住戶懷疑雲門翠堤大樓樓下的火鍋店、旅店業者打掉一整面牆，破壞建物結構才會釀禍。老闆娘今天在臉書回應，當初購買時已有隔間，並沒改造，所有申請依法規定，也有為住客投保，該負的責任她絕不會逃避。

目前，除了雲門翠堤大樓，統帥飯店、白金雙星大樓及吾居吾宿大樓已完成搜救，當局今早派出重型機器準備拆除並清理現場。