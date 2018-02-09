【花蓮強震】傾斜大樓曾測得生命跡象 失聯港夫婦 房內被壓死

（台北9日訊）台灣花蓮6級強震，截至今午已逼近黃金72小時期限，搜救人員今早6時半在傾斜的雲門翠堤大樓213號房，即加拿大籍港人夫婦蘇煒禧及蕭敏瑜入住的房間探測出生命跡象，並測到疑似微弱呼吸的“微小規律動作”，在清除障礙物後於中午12時許在床上發現一人小腿，下午2時許再發現另一人下半身，兩人都被倒塌的樑柱壓住，初步確認已無生命跡象。
目前事故已造成12死、逾276人受傷，仍有5人即中國遊客丁文昌一家五口失聯。他們入住的201號房，搜救人員未測到生命跡象，但仍不放棄希望，加緊開挖。
消防署特搜隊、台中市特搜與日本JICA特搜隊今天凌晨使用3部生命探測儀偵測，顯示漂亮生活旅店213室深度約2米處出現連續紅點，顯示該生命體有疑似呼吸的微小規律動作，但同時傳出屍臭味。
中國客五口未有消息
清晨6時許，搜救人員從3樓往2樓鑽挖時發現一副太陽眼鏡、一對女裝球鞋及暖水瓶，旅店老闆確認非旅店物品，研判是蘇姓夫婦的物品，隨後再挖出兩人的行李篋及身份證明文件，並於中午12時50分在石塊中發現一條腿，繼續搬運石塊後再看到第二條腿，惟最終發現兩人都已罹難。
另一方面，災區住戶懷疑雲門翠堤大樓樓下的火鍋店、旅店業者打掉一整面牆，破壞建物結構才會釀禍。老闆娘今天在臉書回應，當初購買時已有隔間，並沒改造，所有申請依法規定，也有為住客投保，該負的責任她絕不會逃避。
目前，除了雲門翠堤大樓，統帥飯店、白金雙星大樓及吾居吾宿大樓已完成搜救，當局今早派出重型機器準備拆除並清理現場。
3天湧入善款近1.2億
花蓮遭遇強震，各界人士、企業紛紛捐款賑災。臉書及全聯慶祥基金會今天宣布各捐1000萬元（約134萬令吉），幫助災民重振生活。美商摩根大通集團宣布，將捐贈300萬元（約40萬令吉），以協助地震救援工作。3天內，善款已近9億台幣（約1.2億令吉）。
臉書今天表示，將直接捐款給衛福部賑災專戶；全聯慶祥基金會捐助1000萬元之餘，更提供自有戶每戶2萬元（約2680令吉）、承租戶每戶1萬元（約1340令吉）急難救助金申請。
另外，黑松公司、台灣武田、郭台銘、鴻海集團等亦先後捐款，其中以鴻海集團包括郭台銘個人合計捐出1.2億（約1608萬令吉）為最高。
民眾收容所當回收站 捐出髒被單染血枕頭
花蓮地震導致當地許多人無家可歸，需留宿收容所。全台灣民眾紛紛相助，大批物資湧入災區，但當中竟出現髒被單和有血漬的枕頭，令義工十分困擾。有網民在臉書群組“花蓮人”發文，懇請善心人士別把要丟的衣物送到災區收容所。
該網民稱，作為收容所的花蓮小巨蛋不斷收到民眾捐贈的二手衣物，但有些人是把家裡大掃除要丟棄的衣服、髒被單，甚至染血的枕頭送到這裡。一些網民斥責此舉美其名是做善事，實際上是清垃圾。