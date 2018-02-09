【英超聯賽】鎗手全力衝四 熱刺或分心歐冠

（倫敦9日訊）週六英超早場即上演一場火花四濺的激戰，熱刺將在主場佈陣迎戰阿申納，這不僅是兩支北倫敦死敵的一場同城德比，同時還是本賽季英超爭四的一場生死大戰！

目前積分榜上，熱刺積49分，落後第四名的切爾西1分，領先第六名的阿申納4分，熱刺期待在主場完成復仇，擠進前四行列，而溫格的球隊則必須在客場搶分，否則爭奪前四的希望將愈發渺茫。

從兩隊的進入2018的戰績來看，熱刺有足夠的優勢，球隊聯賽和足總杯雙線作戰的戰績是5勝4平，反觀“鎗手”的戰績則為3勝3平3負，三場敗仗都是不敵弱旅，這其中包括足總杯爆冷出局，由此可見高低。

另外，阿申納本賽季在對陣Big6時的表現不佳，戰績是1勝3平3負，但唯一一場勝績恰恰是對陣熱刺時收穫，可以說，阿申納每次遇上同為北倫敦球會的熱刺時都會卯足勁兒。

必須一提的是，熱刺上次輸給阿申納的比賽就是因為球隊三日後有歐冠客戰多蒙特的關鍵賽事，事實上，熱刺近年對陣阿申納時都稍微佔據優勢，那場失利也雙方近三個賽季交手中，熱刺唯一一次落敗。

巧合的是，熱刺在本場對決後的三天，迎來歐冠16強淘汰賽首回合戰役，將做客硬撼意甲班霸祖雲杜斯，且看波切蒂諾將如何分配戰力。

奧姆連線引起關注

在剛過去的周中，阿申納將士獲得充分的休息，熱刺則經歷了足總杯重賽，不過波帥讓凱恩、埃里克森、阿里、桑切斯和特利皮爾等主力輪休，因此體能上的差距並不大。

不過需要注意的是，阿申納在今夏做出兩筆讓人拍案叫絕的交易，引進了德甲射腳王奧巴梅揚，以及送走“毒瘤”桑切斯換來了前德甲助攻王姆希塔良。

兩位新援曾在多蒙特聯手在德甲掀起巨大的風暴，結果在英超首場搭檔即刮起一陣旋風，姆希塔良上演助攻帽子戲法，奧巴梅揚英超處子秀就有所斬獲，熱刺想要在本場比賽完成復仇，首先要設法阻斷前多蒙特雙子星連線。

譏諷熱刺雙星 溫格：英球員厲害假摔 北倫敦德比尚未開打，比賽雙方先打口水戰，阿申納主帥溫格直接在新聞發布會上表示，“英格蘭球員可能也是假摔大師了！”暗諷熱刺部分球員在上周聯賽的假摔爭議。 熱刺上週末2比2戰平利物浦，阿里因為假摔領到黃牌，凱恩與拉梅拉也被指控靠假摔拿到點球，其中阿里、凱恩都是英格蘭國腳。 熱刺主帥波切蒂諾早前替自家人辯護，表示足球就是“試圖去欺騙你的對手”，溫格對此不以為然的說：“我們必須把假摔踢出足球比賽。” “我記得以前是外籍球員比較擅長此道，但我必須要說，英格蘭球員學得很快，現在他們也許是假摔大師了。”溫格說道。 溫格特別強調，他不會把波切蒂諾的說法視為寬恕假摔，相信對方只是希望球員踢得更聰明些。但是這與假摔之間的界線在哪裡？溫格說他並不是那麼清楚，相信波切蒂諾也沒有答案。 “我個人從不鼓勵球員假摔，有時候你會希望球員踢得聰明一點，照著規則走甚至多爭取一些。”溫格說，每個前鋒在禁區內都想爭取點球，但動作能做到什麼程度，則取決於球員的職業素養和裁判尺度。

超3倍之多 桑切斯球衣破1月銷量紀錄

在這個冬窗從阿申納轉投曼聯之後，智利國腳桑切斯迅速打破了一項球隊紀錄——曼聯1月球衣銷量紀錄。

雖然曼聯在2017年的最後一個季度中，商業收入相比於2016年同期有着明顯下降，同時也虧損了2110萬英鎊，但是紅魔在進入新年之後就迎來了一個好消息，那就是桑切斯的球衣正在火熱大賣。

“目前曼聯的商業模式仍舊十分穩健，這也允許我們進一步為球隊的未來進行投資，比如與穆裡尼奧的續約以及引進桑切斯，我們對於不遠的未來很有信心。桑切斯也打破了曼聯1月的球衣銷量紀錄，他球衣的銷售數量比以前的1月銷量紀錄高出了3倍之多。”曼聯執行副主席伍德沃德對記者說道。

“同時曼聯官方Ins上那條桑切斯彈鋼琴的小短片也成為了最火爆的一條動態，我們一共得到了200萬的點贊和評論，臉書和推特那邊的轉發量也都打破了紀錄。”

“Alexis7這條tag也在全世界範圍內引起了廣泛討論，曼聯官宣桑切斯所引發的社交活躍程度要比內馬爾加盟巴黎圣傑門時還要高得多。”